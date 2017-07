Auf Google Earth sind die improvisierten Plastik-Blachen des Aussteiger-Camps gut sichtbar, in der analogen Welt irrt der Reporter der «Nordwestschweiz» eine halbe Stunde durch den Bremgartenwald, bis ihn der Tipp eines Spaziergängers auf den richtigen Trampelpfad führt. Stimmen-Gemurmel, dann springen zwei bellende Hunde aus dem Gebüsch. Willkommen im Lager der Bremgartner Waldgeister! Reto, Alain, Ante und Witold sitzen um eine Feuerstelle.

Reto schraubt sich einen Joint, Alain isst Rührei mit Brot und Ante sitzt noch etwas verträumt in seinem Militärschlafsack. Mättu gehört auch noch zur Gruppe, ist heute aber nicht anwesend. Später stösst der 46-jährige Martin Wyss, genannt «Chrütli», dazu. Er ist der Älteste der Gruppe, doppelt so alt wie seine Begleiter, die alle Anfang zwanzig sind. Sechs Männer, drei Hunde und vier Katzen hausen im wilden Zeltcamp im Berner Stadtwald.

Kein fester Tagesablauf

Es ist elf Uhr. Nebelschwaden wabern um die Birken und Föhren. Stünde in einer Ecke nicht eine Packung Müesli, man wähnte sich in einem Dschungelcamp. Während das normale Arbeitsvolk in der nur wenige Kilometer entfernten Zivilisation schon seit Stunden im Büro sitzt, gehen die Waldmenschen ihren Tag gemächlich an. Einen festen Tagesablauf kennt die Gruppe nicht. «Wir schätzen die Freiheit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen», sagt Chrütli. Von der anonymen Massengesellschaft hat er die Nase voll. Der gelernte Bereiter hat in allen möglichen Branchen gearbeitet.