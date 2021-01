Ein Sterbe-Experte sagt: «Durch das Virus bekam der schicksalhafte Tod wieder eine grössere Bedeutung»

Seit bald einem Jahr werden wir mit täglichen Meldungen der Coronatoten daran erinnert, dass wir sterben werden. Und nicht wissen wann. In diesem Thema ist Roland Kunz Experte. Er ist Palliativmediziner und ehemaliger Chefarzt der Akutgeriatrie und Palliative Care an den Zürcher Stadtspitälern. Zusammen mit Heinz Rüegger, Theologe, Ethiker und Gerontologe, hat er ein Buch über selbstbestimmtes Sterben geschrieben.

Geht es nicht ohne Entscheidung?

Früher war sterben Schicksal. Der Tod ereilte einen wegen einer Kinderkrankheit, als junge Frau im Wochenbett, später an einer Lungenentzündung – man konnte wenig Einfluss nehmen darauf. Dann schob die Medizin den Tod immer mehr hinaus. Er wurde von einer Unausweichlichkeit zu einem lösbaren Problem. Seither müssen wir entscheiden, wann wir den Kampf gegen den Tod aufgeben. Durch Covid-19 wurde das Rad ein Stück weit zurückgedreht: Trotz aller medizinischer Möglichkeiten sterben relativ viele rasch an der Infektion. Das Schicksal bekam wieder eine grössere Bedeutung.

Sie schreiben, man sollte überlegen, ob der nächste Tod, der sich ankündigt, aufgrund einer schweren Erkrankung, der ist, den man sterben will.

Viele sagen, dass sie lieber sterben wollen, als hilflos in einem Bett zu liegen. Aber entscheiden sollte man vielleicht schon, bevor dies eintritt. Man könnte bei einer Lungenentzündung auf eine Behandlung verzichten. Aber es ist schwierig, auf Optionen zu verzichten, wenn es einem gut geht, nur damit man nie in eine schlimmere Situation kommt.

Dafür sind wir vielleicht nicht gemacht…

Aber für Angehörige am Lebensende ist es besonders belastend, wenn sie nicht wissen, wie der Kranke entscheiden würde, der aber nicht mehr ansprechbar ist.

Es ist auch eine Entscheidung, nichts zu tun.

Ja, es soll kein Druck sein, alles zu entscheiden. Aber man soll entscheiden, wie weit man entscheiden will. Viele sagen, ich will mich zu meinen Zielen äussern, aber keine Einzelentscheide fällen.

Wie meinen Sie das?

Auf der Geriatrie der Zürcher Stadtspitäler habe ich vor ein paar Jahren eingeführt, dass man bei jedem Patienten im Dossier das übergeordnete Ziel festlegt. Der eine will unbedingt wieder heim und selbstständig sein, ein anderer will vielleicht nur gut sterben können. Wenn neue Fragen und Behandlungen auftauchen, müssen sie vom medizinischen Personal immer mit diesem Ziel abgeglichen werden. Wir müssen von der Check-Listen-Medizin wegkommen, den Menschen anschauen und verstehen: Was will er noch? Manche sagen, ich will auf keinen Fall pflegebedürftig werden. Andere sind pflegebedürftig und sagen: Es wäre schon schön, hundert Jahre alt zu werden. Diese Individualität muss bleiben.

Man bekommt aber gerade den Eindruck, dass Sterben ab 85 ganz okay ist für die Gesellschaft. Es gibt Stimmen, die sagen, die Übersterblichkeit gleicht sich nächstes Jahr sowieso wieder aus.

Das ist die rein statistische Sicht. Aber eine gefährliche Haltung: Dann sind wir an dem Punkt zu sagen, das Leben der Senioren ist weniger wert. Diese Argumentation kann aber schlicht eine Strategie sein, um den Schrecken der Pandemie zu mildern. So ist es bei vielen Coronaleugnern: Man will das Risiko nicht wahrhaben und spielt es herunter.

Sie weisen im Buch auf interessante Studienergebnisse hin: Offenbar stirbt man nicht unbedingt schneller, wenn man sich dafür entscheidet, nichts zu tun.

Das ist auch für die Medizin ein überraschendes Resultat. Eine Studie betrifft Patienten in den USA mit Lungenkrebs. Die einen wurden wie gewohnt behandelt, die anderen wurden von einem Palliativ-Team begleitet. Jene mit der Begleitung lebten einen Drittel länger. Dann analysierte man das und sah, dass jene Patienten mehr Gespräche geführt haben über Therapien und was ihnen noch wichtig ist. Sie haben häufiger auf Therapien verzichtet – und genau das hat wahrscheinlich das Leben verlängert.