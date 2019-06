So kann sich auch jemand, der an keinen Gott glaubt, an einem Feiertag fragen: Was bedeutet das Leben? Wozu lebe ich?

Oder der Staat anerkennt, was Religionsgemeinschaften und Kirchen machen. Das kann man wunderschön in der Verfassung des Kantons Zürich finden. In einem Schreiben aus dem Jahr 2017 bestätigt die Regierung des Kantons Zürich, dass religiöse Überzeugungen, Gemeinschaften und auch Kirchen eine wichtige Grundlage für das gesellschaftliche Zusammenleben bilden, indem sie etwa den öffentlichen Frieden wahren. Auch die Kirchen tun dies, wenn ich an die Katholische Arbeiterbewegung denke, die Religion, Arbeitswelt und politisches Engagement verbindet.

Man wusste, es gibt auch noch was anderes als den Alltag. Nimmt die Wirtschaft den Menschen ernst, dann muss sie sich für Feiertage einsetzen. Auch in dem Wissen, dass nur ausgeglichene Menschen Leistung bringen können.

Ausgeglichen und gesund bleiben Arbeitnehmer aber auch, wenn sie sich individuell freinehmen. Und unsere Multikulti-Gesellschaft: Muslime, Buddhisten, Hinduisten – alle haben ja ihre eigenen Feiertage?

Wir sollten uns immer wieder fragen: Was bedeuten uns diese Tage? Wie füllen wir sie? Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, einen traditionellen katholischen Feiertag zu streichen und einen Feiertag aus einer anderen Religion einzubringen oder ihn durch einen politisch ausgerichteten zu ersetzen. So könnte man Mariä Empfängnis am 8. Dezember aufgeben und stattdessen am 10. Dezember den Menschenrechtstag feiern. Über solche Fragen kommt eine Gesellschaft auch ins Gespräch, sie bereichern den interreligiösen Dialog.

Verschiedene Länder haben ja auch verschiedene Feiertage.

Ja, das ist spannend. Als ich in Frankreich studiert habe, bekam ich mit, dass die Franzosen das Ende des 1. Weltkriegs und das Ende des 2. Weltkriegs feiern und an diesen Tagen frei haben. In Deutschland wiederum beging man den Nationalfeiertag vor dem Mauerfall 1989 jeweils am 17. Juni, dem sogenannten Tag der deutschen Einheit – geschrieben mit kleinem d, und zum Gedenken an den Volksaufstand 1953 in der DDR. Seit 1990 ist der 3. Oktober deutscher Nationalfeiertag sowie gesetzlicher Feiertag und heisst ebenfalls Tag der Deutschen Einheit – nun aber mit grossem D geschrieben. In den USA erinnert jeweils am dritten Montag im Januar der Martin-Luther-King-Tag als landesweiter Feiertag an die Bürgerrechte und an einen wichtigen Teil der nationalen Identität. Auch hieran kann man ablesen, wie viel Feiertage einer Gemeinschaft bedeuten und mit wie viel Inhalt sie gefüllt sind.

Ja, und das geht weit über Kirche und Religion hinaus.

Ja, feiern muss man nicht unbedingt in einer kirchlichen Gemeinschaft. Man kann es als Familie, Gruppe, Nation tun.

Wir leben in einer säkularen Welt – die sich Menschen verschiedener Weltreligionen auch im Kleinen teilen. Ganz schön kompliziert.

Hier muss man sich gesamtgesellschaftlich überlegen, wie man das aufteilen kann. Und Kompromisse finden zwischen verschiedenen religiösen, staatlichen und möglichen neuen Feiertagen. Man könnte einen muslimischen und einen buddhistischen Feiertag für alle einführen.