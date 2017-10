Wer hat’s erfunden? Die Griechen? Die Araber? Oder gar die Südfranzosen? Nicht wichtig letztendlich, Hauptsache, es schmeckt. Und das ist bei gefülltem Gemüse und Obst meist der Fall. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst und Winter können mit saisonalen Erzeugnissen – jetzt etwa Feigen oder Kürbisse – schmackhafte und gesunde Gerichte zubereitet werden. Einfach und ohne grossen Aufwand, weil im Ofen gebacken, stellen sie auch eine unkomplizierte Alternative zu Suppen dar.

Wer eher kalorien- und kohlenhydratarm füllen will, sollte sich nicht die Franzosen zum Vorbild nehmen: In Nizza wird das Gemüse traditionell mit einer Mischung aus Hackfleisch, Brot, Milch und meist auch Käse gefüllt. Viel gesünder geht es – entgegen ihrem Ruf! – in der griechischen Küche zu.

Dort sowie im Nahen und Mittleren Osten wird das Gemüse mehrheitlich mit Reis gefüllt. Zu den bekanntesten Kreationen gehören die gefüllten Weinblätter, die in der Türkei «Dolma» und in Griechenland «Dolmades» genannt und sowohl kalt als auch warm serviert werden. In der orientalischen Küche wird der Reis oft mit Lammhack vermengt, die Griechen beschränken sich auf den Reis und fügen dafür eine köstliche Zitronen-Ei-Sauce hinzu.