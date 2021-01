Eisvögel mögen die Kälte nicht – unser Reporter hat sie dennoch im Aargau entdeckt

Bis zu 80 Prozent verhungern in harten Wintern

Friert das Gewässer zu, muss er sein Revier bereits nach zwei Tagen verlassen und nach Ersatz suchen. In einem strengen Winter verhungern dann viele Vögel. Im Extremfall kann die Population gar um 80 Prozent abnehmen. Es braucht darauf mehrere milde Jahre, bis sich der Bestand erholt hat. Eisvögel lieben kein Eis. Wahrscheinlich stammt ihr Name vom altdeutschen «eisan» ab, was «schillern» oder «glänzen» bedeutet, oder vom Begriff «Eisenvogel». Das rostfarbene Bauchgefieder könnte dazu eine Inspiration gewesen sein.

Rund um den Vogelbeobachtungsturm am Klingnauer Stausee, nahe beim BirdLife-Naturzentrum, sind an diesem sonnigen Wintertag viele «Birder» unterwegs, also Vogelbeobachter und -beobachterinnen. Der Stausee ist als Wasser- und Zugvogelreservat international bekannt. Über 310 verschiedene Vogelarten konnten schon nachgewiesen werden. Auch an diesem Nachmittag ist es möglich, einen der seltenen Seidenreiher, Grosse Brachvögel oder gar eine Rohrdommel im Schilf zu fotografieren.