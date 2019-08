Hierzulande gibt man sich skeptischer. Es ist noch nicht lange her, da galten die Gesichtchen in allen möglichen Gefühlszuständen als absolutes No-Go im beruflichen Umfeld. Ein Test der israelischen Ben-Gurion-Universität hat dies 2017 wissenschaftlich bestätigt.

Aber eben, das war gestern. Heute laden Teamleiter mit einem winkenden Emoji zur Sitzung. Das «Wall Street Journal» kündete kürzlich bereits den Tod der formellen Businesskommunikation an. Ausgelöst durch eine Horde zeitgenössischer Hieroglyphen, die unser Arbeitsleben nicht nur bunter, sondern besser machen sollen.

700 Millionen Emojis werden täglich auf Facebook verwendet

Doch die Invasion der gelben Gesichter in die Berufswelt lässt sich von solchen Studienresultaten nicht aufhalten. Inzwischen gibt es mehr als 3000 offizielle Emojis. Alle paar Monate bewilligt die Unicode-Vereinigung neue Symbole und diese werden sehr rege genutzt. Rund 700 Millionen Emojis werden täglich auf Facebook verwendet. Und auf den privaten Whatsapp-Chats kommt kaum eine Nachricht ohne Grinsegesicht aus.

Jedes achte Wort in einer Whatsapp-Konversation der bis 17-Jährigen ist ein Emoji. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es noch jedes 21. Wort, die Altersklasse 25 bis 34 Jahre setzt dann nur noch an jede 24. Stelle ein Emoji. Diese Ergebnisse stammen aus einer Umfrage der Universität Zürich für das 2018 gestartet Forschungsprojekt «What’s Up Switzerland».

50- bis 64-Jährige verschicken viele Emojis

Aber nicht nur die Jungen lieben Emojis – auch die Älteren verzieren ihre Nachrichten gerne mit Zwinker-Smiley. Die 50- bis 64-Jährigen verwenden laut der Schweizer Umfrage Emojis gleich oft wie ihre halb so alten Kinder. Kein Wunder schwappen die gelben Gefühlsverstärker nun auch in den Geschäftsalltag. Bereits werden Nachrichten ohne Emojis als kalt und lieblos interpretiert.

Die israelischen Forscher hielten schon vor zwei Jahren fest, dass der Einsatz der Smiley für Firmen auch Vorteile habe, wenn sie sich an jüngere Kundengruppen wenden: «Er ermöglicht eine emotionale Ansprache und macht Unternehmen sympathisch.» 76 Prozent der amerikanischen Angestellten, die laut Umfragen Emojis im Arbeitsalltag benutzen, können ja nicht komplett irren.

Firmen benutzen Emojis in Newslettern

Zu diesem Befund kommt auch die Sprachforscherin Christa Dürscheid. Die Linguistikprofessorin an der Universität Zürich hat festgestellt, dass immer mehr Firmen auch in ihrer externen Kommunikation Emojis verwenden. Dies vor allem, wenn sie auf Facebook ihre Kunden ansprechen. Aber auch in die Betreffzeilen von Newsletter hätten sich die Zeichen eingeschlichen.

«Unsere Kommunikation hat sich in den letzten Jahren stark verschriftlicht», erklärt Dürscheid. Menschen mailen, chatten, es wird immer weniger telefoniert, persönliche Treffen an der Kaffeemaschinen werden rarer.