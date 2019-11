Erdbeben sind in der Region Albanien häufig – so stark bebte es allerdings letztmals 1979

Die erste Erdbebenmeldung aus Albanien kommt letzte Nacht um 01:47 Uhr: Dort hat es mit einer Stärke von Magnitude 4,9 nach der Richterskala gebebt. Dann eine Stunde und sieben Minuten später folgt der grosse Schlag: Magnitude 6,4. Kurz darauf bebt es noch am frühen Morgen im benachbarten Norditalien und noch weitere vier Mal in Albanien. Eines dieser vier Nachbeben hat nochmals eine horrende Stärke von 5,3.

Das letzte Beben in Albanien um 7.27 Uhr hat immerhin noch die Magnitude 4.8. Das Zentrum des stärksten Bebens in den frühen Morgenstunden lag etwa 34 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana, wie das Erdbebenzentrum EMSC mitteilt. Mindestens vier Tote sind bis jetzt zu beklagen, ein 50-jähriger ist in Panik aus einem Haus gesprungen. Die anderen drei Opfer werden unter Trümmern gefunden. Mit mindestens 150 Verletzen wird gerechnet.

Starkes Erdbeben schon im September

Schon im September war in der dieser Region zu einem Erdbeben mit einer Stärke von 5,6 gekommen, so stark wie zwei bis drei Jahrzehnte nicht mehr. Und auch am 15. November hat es in Albanien immerhin mit einer Stärke von Magnitude 4,5 gebebt. Erdbeben sind dort nicht aussergewöhnlich wie Anne Christine Obermann vom Schweizerischen Erdbebendienst SED in Zürich erklärt: «Beben dieser Stärke sind östlich der Adria und auch westlich davon, im Apennin zu erwarten. Sie haben ihre Ursache in einer Quetschbewegung, mit der das zentrale und südliche Italien gegen Nordosten gedrückt und das Adriatische Meer zunehmend eingeschnürt wird.

Entlang der Küstengebirge des Balkans von Griechenland bis Kroatien treten daher immer wieder Erdbeben mit Magnituden über 6 auf. So zum Beispiel bereits in den Jahren 1959, 1962 und 1967 in Albanien sowie 1979 in Montenegro, dort sogar mit einer Magnitude von 6.9», sagt die Seismologin vom SED. Das Beben erschütterte auch Nordalbanien. In Zürich sind solche Beben auf Schweizer Stationsaufzeichnungen sehr deutlich zu sehen.