Karen Keskulla Uhlenbeck. Die 76-jährige US-amerikanische Mathematikerin ist Mitbegründerin der Geometrischen Analysis. Die norwegische Akademie der Wissenschaften zeichnet sie für ihr Lebenswerk aus, das die mathematische Landschaft grundlegend verändert hat. Gleichzeitig betont die Akademie Uhlenbecks Vorbildfunktion. Für Frauen, für Mathematikerinnen.

Während Uhlenbeck in den 80er-Jahren ihre bahnbrechenden Theorien von minimalen Oberflächen schuf, galt nicht nur in der Schweiz: Mädchen sind halt nicht so gut in Mathe! Mit diesem so saloppen wie verheerenden Spruch wurden Schülerinnen damals noch vertröstet, wenn sie mit Bruchrechnen und Dreisatz kämpften. Heute ist dieser Spruch verpönt, dennoch bleiben die nackten Zahlen: An der ETH Zürich sind derzeit 21 Prozent der Mathematikstudierenden auf Bachelorstufe Frauen, auf Masterstufe gar nur 15 Prozent. Im Departement Mathematik der ETH hat man das Minus erkannt. Eine Gruppe von Frauen hat die Initiative ergriffen und will zeigen, dass Mathematik attraktiv ist; zum Beispiel mit der eben zu Ende gegangenen Veranstaltung «goMATH – Women in Mathematics».

Ein Mädchen, das liest und liest

Dasselbe Ziel hatte Anfang der 90er-Jahre auch Karen Uhlenbeck. Am Park City Mathematik Institute der Princeton University gründete sie das Förderprogramm «Frauen und Mathematik». Gegenüber dem Online-Wissenschaftsmagazin Celebratio.org erzählte Uhlenbeck, wie sie damals in ihren 40ern war, erfolgreich – und sich fragte: Wo sind bloss die anderen Frauen? Wo der weibliche Nachwuchs? Sie beschloss, mehr Frauen für Mathematik zu begeistern.

Selber studierte Uhlenbeck an der University of Michigan zunächst Physik. Die Liebe zur Mathematik entdeckte sie in einem Auslandjahr in München. Die dortigen Vorlesungen hätten ihr die Augen geöffnet, weil sie ausgefeilt und gut vorbereitet waren. Von naturwissenschaftlichen Themen war Uhlenbeck indes von klein auf fasziniert. Ihr Vater, ein Ingenieur, brachte seinen vier Kindern Bücher von Mathematikern und Physikern aus der Bibliothek. Damit wollte er eigentlich das Interesse seines Sohnes wecken. Wäre es nach dem Vater gegangen, hätte dieser Wissenschafter werden sollen. Doch statt des Sohns griff die älteste Tochter zu. Uhlenbeck las und las.