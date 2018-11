Noch vor ihrer Heirat wussten Tanners, dass sie Kinder adoptieren möchten. Aus dem fernen Ausland. Die Babys gefielen ihnen. Und sie wollten etwas Gutes tun. Sie fragten sich: Weshalb eigene Kinder auf die Welt bringen, wenn es welche gibt, denen eine Perspektive fehlt? Über Freunde lernten sie ein Paar kennen, das ein Baby aus Sri Lanka adoptiert hatte. Tanners waren hingerissen von ihm. Die Bekannten erzählten: Das sri-lankische Konsulat in Genf habe den Kontakt zur Behörde vor Ort hergestellt, diese habe wiederum eine Anwältin vermittelt. Alles sei legal, das Kind würde sonst in einem Kinderheim aufwachsen. «Das gab den Ausschlag», sagt der heute 69-jährige F. Tanner. Er sitzt neben seiner Frau, C. Tanner, am Küchentisch. Kaffee dampft aus den Tassen, auf dem Tisch ist Süssgebäck angerichtet. Tanners sind aufmerksame Gastgeber – und offene Gesprächspartner. Sie wollen reden. Über die Machenschaften, in die sie verwickelt wurden. Über ihre Wut. Über ihre Ohnmacht. Damit leben sie, seit ihre heute 37-jährige Tochter nach ihrer leiblichen Familie sucht. Ohne Erfolg. Ihre Geburt ist in Sri Lanka nicht registriert; sämtliche Angaben ihrer angeblichen Mutter bestätigten sich vor Ort nicht. Es scheint, als hätte die Frau nie existiert. Das ist kein Einzelfall: Der Adoptionsskandal der 80er-Jahre (siehe Box unten) holt Sri Lanka, aber auch die Schweiz ein.

Tanners sind die ersten Adoptiveltern in der Deutschschweiz, die öffentlich ihre Geschichte erzählen. Und die darüber sprechen, was es auslöst, wenn die erwachsene Tochter feststellt: Bei der Adoption ging es nicht mit rechten Dingen zu und her. Um zu erzählen, wie das möglich war, tauchen Tanners in ihre Erinnerungen ein und kehren ins Jahr 1981 zurück. Damals flatterte ein Telegramm ins Haus. Darin informierte das sri-lankische Konsulat: Ein Kind sei für das Ehepaar gefunden worden. In Sri Lanka erwarte sie eine Anwältin namens Dawn de Silva. Tanners reisten los. Arglos, glücklich. Dass im gleichen Jahr der Schweizer Botschafter in Sri Lanka die hiesigen Behörden vor dieser Frau warnte, wussten sie nicht.

Wo haben Sie die Anwältin Dawn de Silva erstmals getroffen?

F. Tanner: Am Flughafen in Colombo. Sie nahm uns mit einem Fahrer in Empfang. Ich konnte damals noch relativ schlecht Englisch, aber sie konnte ein paar Brocken Deutsch. So verständigten wir uns. Als Erstes fragte sie uns, ob wir die 750 Dollar dabei hätten. Das Konsulat hatte uns darüber schon informiert; mit ihr hatten wir vorgängig keinen Kontakt. Nachdem ich Dawn de Silva das Geld in die Hände gedrückt hatte, wollte sie uns eine Rundreise andrehen. Diese hätte 1600 Dollar pro Person gekostet. Damals war das viel Geld. Wir lehnten ab.

Was machten Sie stattdessen?

F. T.: Ich wollte bloss ins Hotel. Doch das lehnte Dawn de Silva ab. Sie brachte uns in ihr eigenes Haus. Es gab dort Angestellte und eine Köchin. Wir waren die einzigen Gäste im Haus und wurden bedient.

Hat Dawn de Silva Sie zu Ihrer Tochter gebracht?

C. Tanner: Ja, sie fuhr mit uns in ein Kinderheim. Das war erschreckend. Mit den Holzlatten wirkte das Gebäude wie ein Kuhstall. Auf den Bastmatten am Boden lagen überall Kinder. Ganz kleine – eines neben dem anderen. Sie hatten Windeln an, sonst nichts. Es gab noch mindestens ein weiteres Zimmer. Denn die zwei Kinder, die uns Miss Dawn brachte, holte sie in einem Nebenraum.

Weshalb zwei Kinder?

C. T.: Zuerst drückte sie uns ein falsches Baby in die Arme. Es war etwa ein halbes Jahr alt. Doch für ein Kind in diesem Alter hatten wir keine Papiere. Die Behörden bewilligten uns, mit einem Baby von höchstens drei Monaten in die Schweiz einzureisen. Miss Dawn antwortete bloss: «Oh, das ist nicht das richtige Kind?», nahm es von meinem Schoss und verschwand im Nebenzimmer. Da war mir mulmig zumute. Ich dachte noch: Jesses, was macht sie denn? Da trat sie aber schon mit unserer Tochter durch die Tür.