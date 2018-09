Unsere Welt ist voller Mathematik, wir begegnen ihr auch ständig im Alltag. So liegt etwa der Ampelsteuerung im Verkehr ein Algorithmus zugrunde. Wenn wir im Internet mit der Kreditkarte ein Hotel buchen, so werden die Daten mithilfe von Mathematik verschlüsselt. Man muss sich nur darauf achten, dann entdeckt man überall unter der Oberfläche der Dinge Mathematik. Wenn auf einen Schlag alle mathematischen Formeln gelöscht würden, funktionierte unsere Welt nicht mehr.

Wenn ich durch den Wald spaziere, ist es meistens zur Erholung, dann sehe ich keine Zahlen. Galileo Galilei meinte mit dem Zitat, dass sich naturwissenschaftliche Zusammenhänge – etwa wie Körper zu Boden fallen – am besten in mathematischen Formeln und Gleichungen darstellen lassen.

Armin P. Barth (56) ist Dozent für Fachdidaktik Mathematik an der ETH Zürich und forscht am Kompetenzzentrum für Lehren und Lernen. Ausserdem unterrichtet er seit über 30 Jahren an der Kantonsschule Baden und hat während zehn Jahren für diese Zeitung die Kolumne «Café Mathe» verfasst. Darauf basierend erscheint nun sein Buch «Die Bändigung der Unendlichkeit». Vernissage ist am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Librium in Baden.

Oh ja. Ich fand es oftmals schwierig, Probleme zu finden, die einerseits nicht banal sind, die man andererseits aber trotzdem ohne tiefe Kenntnisse in Mathematik lösen kann. Bei «Café Mathe» spielt der Intellekt gegen die Frage. Die Frage siegt, wenn sie unbeantwortet bleibt, der Mensch, wenn er sie durchschaut.

Sie unterrichten an der Kantonsschule Baden Mathematik. Haben Sie die Rätsel jeweils an Ihren Schülern getestet?

Einige Jahre lang habe ich die Texte tatsächlich zuerst einer Klasse vorgelegt, um zu schauen, ob sie verständlich und anregend sind und ob die Fragen den richtigen Schwierigkeitsgrad haben.

Kann man Mathematik «lernen» wie eine Sprache oder muss man das einfach können?

Niemand kann Mathematik einfach so. Der Bauplan des menschlichen Hirns ist etwa 40'000 Jahre alt. Die Mathematik 2000 bis 3000 Jahre. Sie ist also nicht einfach im Hirn angelegt. Mathematische Fachbegriffe muss man auswendig lernen wie Wörter einer Fremdsprache. Vor allem aber geht es darum, Konzepte zu verstehen und zu lernen. Einfach so, etwa weil man einen überdurchschnittlich hohen IQ hat, beherrscht man die nicht.

Stimmt es, dass Buben besser sind als Mädchen?

Ganz sicher nicht! Es gibt bis heute keinen wissenschaftlichen Grund für die Annahme, dass an die XY-Chromosomen-Konstellation der Männer eine Begabung gebunden sei. Das Problem ist, dass Mädchen oft nicht genügend motiviert und gestärkt werden. Schon im Kindesalter müsste Unterricht in Mathematik so gut sein, dass alle Kinder, unabhängig vom Geschlecht, sehen, wie wichtig und spannend diese Fächer sind.

In der letzten Pisa-Studie belegten die Schweizer Schüler in Mathematik den ersten Rang in Europa. Gleichzeitig hört man Hochschuldozenten klagen, dass die Studenten im Gymnasium mathematisch zu wenig gut ausgebildet werden. Wie fit sind unsere Mittelschüler in Sachen Mathe?

Der Pisa-Test wird mit 15-Jährigen gemacht. Also kurz bevor die Schüler ins Kurzgymnasium kommen. Um an der Hochschule zu bestehen, sind aber viel komplexere mathematische Konzepte nötig. Es stimmt tatsächlich, dass es erschreckend ist, was ETH-Studenten teilweise für mathematische Defizite haben. Das weiss ich aus eigener Erfahrung, aber auch aufgrund von Gesprächen mit Kollegen.

Das heisst also, dass am Gymnasium etwas schieflaufen muss.

Leider denken einige Lehrpersonen noch immer, dass man etwas nur oft und gut genug erklären muss, und dann sollten es die Jugendlichen können. Es strömt dann wie durch einen Trichter ins Gehirn der Lernenden. Die Forschung zeigt deutlich, dass das eine ganz falsche Vorstellung ist. Schüler müssen sich selber Fragen zu einem Untersuchungsobjekt stellen, sich selber Erklärungen zurechtlegen, selber Argumente erproben, weshalb etwas richtig oder falsch ist. Und sie müssen neue Inhalte passgenau an ihr Vorwissen andocken können. Dann werden sie besser.

Es liegt also am Unterricht?

Im Schnitt könnte der Mathematik-Unterricht tatsächlich viel besser sein. Es ist leider wirklich so, dass viele Schüler darüber klagen, dass Mathematik nicht ihr Fach sei. Dabei ist jemand nicht grundsätzlich gut oder schlecht in einem Fach. Das sind meist sehr feste Selbstkonzepte. Die Schüler reden sich das selber ein. Oder noch schlimmer: Es wird ihnen eingeredet, indem sie etwa von ihren Eltern hören «In Mathe war ich nie gut».