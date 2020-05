Fürs Aushalten von Opas Sprüchen gibt es jetzt Geld: Alte Amerikaner mieten neuerdings Enkelkinder

Und die gemeinsam verbrachte Zeit: Die zwar manchmal aus einem Weg zur Bank oder dem Abholen von Medikamenten besteht, viel häufiger aber aus Ge­sprächen, Hilfe in Sachen Technik, gemeinsamen Mahlzeiten – und einem Box-Training oder dem Besuch einer Hochzeit. Während der Coronazeit verlagerten sich die Aktivitäten auf Telefonate, Schachpartien per Zoom oder das Abstellen der Einkäufe vor der Tür und einen kurzen Plausch aus sicherer Entfernung.

Und dafür bezahlt wird. «Papa Pals» heissen die jungen Betreuer, meist Studierende, bei dem 2018 gegründeten Start-up «Papa», das es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht die Pflege und/oder Hausarbeit in den Mittelpunkt ihrer Dienstleistung zu stellen, sondern vielmehr die Beziehung zwischen älteren und jungen Menschen.

Möglich macht das alles Maria, seine «Enkelin zur Miete». Sie ist Studentin an der Strayer University, Mutter einer Tochter und Mitglied in Sams «Team», das den betagten Herrn bei Besorgungen und Erledigungen unterstützt – ihm aber vor allem Gesellschaft leistet.

Sam Cirrincione ist auf dem Weg zur Bank – und das ist für den 91-Jährigen eine kurzweilige Angelegenheit. Während der Fahrt erzählt er seiner Fahrerin, wie sehr ihn einst Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra beeinflusst haben, Dean Martin aber immer sein Liebling war. Ausserdem stellt er kurz seine Gesangskünste unter Beweis, fragt seine Begleitung interessiert nach ihrem Studium und beschliesst, nach dem Bankbesuch noch auf einen Kaffee bei Donkin Donuts in West Palm Beach vorbeizuschauen.

Wir haben heute 6500 Pals in 25 Bundesstaaten und 95 Vollzeitmitarbeiter in der Organisation

, verdeutlicht der 32-Jährige das Wachstum des Unternehmens, das inzwischen auch Verträge mit zahlreichen Krankenversicherungen hat, die einen Teil der Kosten übernehmen.

Und das nicht aus reiner Menschenliebe, sondern auch, weil immer deutlicher wird, wie krank Einsamkeit gerade ältere Menschen machen kann. So zeigt ein Report der US-amerikanischen National Academies of Sciences, Engineering & Medicine auf, dass soziale Isolation in Verbindung mit einem um 50 Prozent erhöhten Risiko für Demenzerkrankungen, einer 29 Prozent grösseren Gefahr von Herzerkrankungen und einem um 32 Prozent erhöhten Schlaganfall-Risiko steht.

Vivek Murthy, während der Regierung Obama Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes, hat Einsamkeit und soziale Isolation als das Äquivalent zu 15 täglichen Zigaretten bezeichnet, wenn es um die Verringerung der Lebenserwartung geht. Was fehle, sei weniger die medizinische Betreuung als vielmehr «tiefergehende Unterhaltungen, eine Verbundenheit und eine Anwesenheit, die sich auf die andere Person konzentriert», fasst es Liz Barlowe, Präsidentin der Aging Life Care Association, gegenüber der «New York Times» zusammen.