Gegen die Angst: ein Plädoyer für mehr frische Luft

Das Wetter tut, als wäre schon April. Gestern noch Dauerregen und fieser Wind, heute mild und Sonnenschein. Mit den Wetterwechseln wechselt auch meine Stimmung: Ist es grau und trüb, fällt mir Dauer-Gute-Laune zuweilen schwer in den künstlich beleuchteten Büroräumen.

Ist es hell und frühlingshaft, sieht die Welt gleich fröhlich aus. Auch, weil ich dann öfter mal vor die Tür gehe, mich bewege an der frischen Luft, mir die Sonne ins Gesicht scheinen lasse. Dass ich das in diesen Tagen und Wochen mehr denn je als Momente des Glücks wahrnehme, dafür kann einmal mehr der Corona-Virus etwas. Ein geeigneter Sündenbock derzeit.

Wie die meisten Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes befinde auch ich mich nicht in Quarantäne und gehöre auch ich nicht zu der gefährdeten Bevölkerungsgruppe. Das erlaubt mir, ohne grosse Angst über die Dinge nachzudenken, in denen wir gerade stecken oder die noch auf uns zukommen könnten. Es mag einigen so gehen wie mir: Die Zeit der Einschränkung macht mich einiger Selbstverständlichkeiten bewusst, denen ich vorher keine oder kaum Beachtung schenkte. Die Möglichkeit, nach Lust und Laune vor die Tür gehen zu können etwa.