In einem doppelseitigen Inserat wirbt der Tabak-Multi Philip Morris zurzeit in verschiedenen Schweizer Zeitungen (auch in solchen der CH Media) für IQOS. Zu sehen ist diese spezielle Art von E-Zigarette allerdings nicht im Inserat. Somit bleibt vielen womöglich unklar, worum es sich bei IQOS überhaupt handelt. Bezeichnet werden diese auch als «Heat not Burn»-Zigaretten (HNB). In diesen wird gepresster Tabak erhitzt und nicht verbrannt wie in einer herkömmlichen Zigarette. Ein hüllenförmiges Heizelement erhitzt den Tabak in einer IQOS-Zigarette auf 350 Grad Celsius. Der Dampf enthält Nikotin, aber weniger Verbrennungsprodukte als eine Zigarette.

Im Gegensatz dazu wird in einer normalen E-Zigarette kein Tabak benutzt, sondern eine Flüssigkeit, Liquids. Diese Liquids sind ein flüssiges Gemisch aus Glycerin und Propylenglycol zu dem wahlweise auch Nikotin beigemischt wird. Das Gemisch wird beim E-Rauchen durch einen Draht erhitzt, womit der Dampf entsteht, welcher durch den E-Raucher inhaliert wird.

Das Inserat von Philip Morris zielt auf erwachsene Zigaretten-Raucher. Darauf sagt Länderchef Dominique Leroux, leger gekleidet mit weissem Hemd und ohne Krawatte, Freundschaftsbändchen am Handgelenk in einem Zitat in grossen Lettern: «Raucherinnen und Raucher haben keinen Grund mehr, sich für Zigaretten zu entscheiden.» Weil es die Alternative IQOS gebe.

27 Prozent der Schweizer Bevölkerung hängt heute noch am Glimmstängel. Für die Ausstiegswilligen Frauen und Männer «hat Philip Morris IQOS entwickelt, eine bessere Alternative zur Zigarette» wie im Inserat zu lesen ist. Das Einstiegsset wird den Rauchern gleich für ein paar Tage gratis angeboten, wenn diese eine Zigarettenpackung und ein Feuerzeug dagegen eintauschen.

Gewarnt werden muss trotzdem

Das Inserat enthält aber auch eine Warnung: «Dieses Tabakerzeugnis kann ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig.» Deshalb sind E-Zigaretten und IQOS den Lungen- und Kinderärzten ein Dorn im Auge. Der Lungenspezialist Jürg Barben vom Ostschweizer Kinderspital verweist auf zwei Stellungnahmen der Europäischen Lungengesellschaft ERS zu E-Zigaretten und «Heat not Burn»-Produkten. Darin steht, dass die Nutzung von nikotinhaltigen E-Zigaretten weltweit dramatisch zugenommen habe. Die E-Zigaretten bedeuteten keinen Ausstieg vom Rauchen, sondern einen Einstieg. Die HNB-Produkte, also IQOS, mit erwärmtem Tabak seien ebenfalls schädlich und unterliefen den Wunsch von Rauchern, aufzuhören. Und auch jenen der ehemaligen Raucher, rauchfrei zu bleiben. Durch HNB und E-Zigaretten werde das Rauchen wieder salonfähig.

Für den Pneumologen Barben ist vor allem das Nikotin in diesen Produkten verhängnisvoll. Das Nikotin aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn, was zur Sucht führen kann. Nicht bei jedem gleich und gleich schnell, aber jene, die das Gift im Körper schnell abbauen, verlangen auch schnell wieder nach einer Zigarette oder einer anderen Nikotin-Alternative.

Unter anderem wegen dieser Suchtgefahr fordert die Europäische Lungengesellschaft ein Verbot für den Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten an Jugendliche. E-Zigaretten sollten nach den Lungen- und Kinderärzten gesetzlich gleich behandelt und gleich reguliert werden wie normale Zigaretten.

Unbestritten ist, dass die neumodischen Dampfwaren weniger Schadstoffe ausstossen als Zigaretten. Gemäss Philip Morris produzieren IQOS 95 Prozent weniger schädliche chemische Substanzen als Zigaretten. Im Zigarettenrauch stecken gemäss Jürg Barben tatsächlich 4800 Chemikalien und 250 Gifte, von denen 70 krebserregend sind. Allerdings gebe es auch in E-Zigaretten kritische Substanzen wie Formaldehyd, Aldehyde und Metalle wie Blei und Kadmium. Die Langzeitwirkung der E-Zigaretten sei noch nicht erforscht.

Fachverband Sucht ist dafür

Mehr Vor- als Nachteile sieht hingegen der Fachverband Sucht, der im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zum neuen Tabakproduktegesetz schreibt: «Die Tabakforschung zeigt: Verdampfen ist besser als Verbrennen.» E-Zigaretten seien deshalb als wirksames Instrument der Schadenminderung anzuerkennen.

Dieses neue Tabakprodukte-Gesetz soll übrigens Mitte 2022 in Kraft treten. Darin wird der Handel mit nikotinhaltigen E-Zigaretten erlaubt. Im Gegenzug sollen Werbe- und Abgabeeinschränkungen sowie die Bestimmungen zum Schutz vor Passivrauchen auch für nikotinhaltige E-Zigaretten und verwandte Produkte gelten. Das Gesetz erlaube den Konsumenten, Produkte legal zu erwerben, «die deutlich weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten».

Die Verwendung von E-Zigaretten und verwandten Produkten mit oder ohne Nikotin soll dem Rauchen zum Schutz vor Passivrauchen gleichgestellt werden, steht im neuen Gesetz. Das heisst in öffentlichen, geschlossenen Räumen sind dann auch E-Zigaretten verboten, sollte das Gesetz im nächsten Jahr an der Schlussabstimmung im Parlament durchgehen.