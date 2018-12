Der Mann ist 84 und schreibt gerade sein 42. Buch. Als uns Erich von Däniken in seinem Büro in Interlaken zum Gespräch empfängt, spricht er präzis, leicht verständlich und nie rechthaberisch. Wie anders als all die Sportler und Politiker, die von Medienberatern geschult und geschliffen werden! Vor uns sitzt ein Mann mit Charisma. Er beherrscht auch die Kunst der Schmeichelei: Mal hält er einen Moment inne und sagt: «Oh, ich sehe, Sie kennen sich aus!» Herr von Däniken, haben Sie auch Weihnachten gefeiert? Erich von Däniken: Ja, ganz traditionell zusammen mit meiner Familie. Sie ahnen, warum wir diese Frage stellen? Nein. Mit Ihren Theorien – die Götter waren ausserirdische Besucher, wir stammen von Ausserirdischen ab – kann der Eindruck entstehen, Engel seien bloss Astronauten. So ist es ganz und gar nicht. Ich bin in christlicher Tradition erzogen und nie ein gottloser Mensch geworden. Ich bin nach wie vor Mitglied der Katholischen Kirche und bete jeden Tag. Aber Sie verstehen unsere Frage? Ja. Meine Thesen stehen keineswegs im Widerspruch zur christlichen Religion. Nehmen wir einmal an, ich habe recht und wir bekommen Besuch von den Ausserirdischen. Müssten wir dann nicht alle ganz klein werden und uns sagen: Ja, wer sind wir denn eigentlich in diesem Universum? Sind wir denn nicht auf dieser winzigen Erde alle gleich und Brüder? Wäre das dann nicht der Moment, endlich die Streitigkeiten aufzugeben, die in religiösen Überzeugungen und Rassismus wurzeln? Aber wenn wir Kinder der Götter, der Ausserirdischen sind, dann wird es schwierig, an den ewigen Gott zu glauben. Überhaupt nicht. Die Ausserirdischen kommen von einem anderen Planeten, vielleicht sind sie dort auch die Nachkommen von Ausserirdischen. Wir können diese Reihe bis in alle Ewigkeit fortsetzen – aber irgendeinmal kommt der Anfang von allem. Und dort ist die göttliche Schöpfung. Aber Ihre Theorien stehen im Widerspruch zur Evolutions-Theorie. Also zum Entstehen der Arten über Jahrmillionen an deren vorläufigem Ende der heutige Mensch steht. Nein, auch das nicht. Ich habe die Evolutionstheorie nie in Zweifel gezogen. Der Mensch ist das Produkt der Evolution. Aber an einem bestimmten Punkt ist der Einfluss der Ausserirdischen gekommen. Wir können uns das wie einen Apfelbaum vorstellen, der durch Aufpfropfen veredelt worden ist. Bis heute sucht die Wissenschaft ja vergeblich nach dem «missing link», also dem Wesen, das zwischen den Primaten und dem heutigen Menschen steht. Es gibt dieses Wesen offensichtlich nicht. Weil der Entwicklungssprung vom Primaten zum Menschen durch den Einfluss der Ausserirdischen erklärt werden kann.

Verehrt und verspottet Erich von Däniken kam 1935 in Zofingen AG zur Welt. Seine Schulzeit verbrachte er in Schaffhausen und Freiburg im Üechtland, wo er ein Internat des Jesuitenordens besuchte. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Bücher über Philosophie, Theologie und Archäologie. Doch bevor er zum «Ausserirdischen-Forscher» wurde, machte er in der Gastronomie Karriere: Er lernte Koch und wurde schliesslich Hoteldirektor in Davos. Mit 33 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch: «Erinnerungen an die Zukunft». Es wurde ein Bestseller, ebenso wie die

40 anderen Bücher aus seiner Feder. 75 Millionen Exemplare hat von Däniken insgesamt verkauft. Natürlich wurde er auch viel kritisiert oder für seine «Hokuspokus»-Bücher verspottet. So wurde ihm 2012 das «Goldene Brett vorm Kopf» für den «erstaunlichsten pseudo-wissenschaftlichen Unfug des Jahres» verliehen.

Wie ist aus einem Hoteldirektor der Erich von Däniken geworden, wie wir ihn heute kennen? Ich war ein unruhiger Knabe und meine Eltern entschieden sich deshalb, mich ins Jesuiten-Internat St-Michel in Fribourg zu schicken, wo ich in die Obhut von hervorragenden Lehrern kam. Unter anderem beschäftigte ich mich auch mit Bibelübersetzungen aus der lateinischen und griechischen Sprache ins Deutsche. Und da haben mich Zweifel beschlichen. Welche Zweifel? Gott ist das Grösste. Er ist allmächtig und allgegenwärtig. Und da las ich nun im Buch Hesekiel, Gott sei mit einem Fahrzeug aus den Wolken herabgefahren. Hesekiel sieht Flügel, Räder, Metalle und er beschreibt den Lärm dieser Maschinen als das Getöse eines Heerlagers. Das kann doch nicht sein. Der wahre Gott braucht keine Fahrzeuge. Das war der Anfang meiner Zweifel. Was sagten Ihre Lehrer? Sie sagten mir, Hesekiel habe Gottes Thronwagen gesehen. Aber ein allgegenwärtiger Gott braucht keine Wagen! Nach dem Jesuiten-Internat gingen Sie in die Gastronomie. Ja, ich komme mütterlicherseits aus der Gastronomie. Ich sollte das Restaurant meiner Mutter in St. Gallen übernehmen und machte eine entsprechende Ausbildung, unter anderem als Kellner im Hotel Schweizerhof in Bern. Aber das Thema Ausserirdische liess mich nicht mehr los und ich begann Zeitungsartikel zu schreiben. Am 8. Dezember 1964 erschien in einer deutschsprachigen Zeitung in Kanada eine Doppelseite von mir zu diesem Thema. Was brachte den Durchbruch zum Bestseller-Autor? Ich wurde Direktor des Hotels Rosenhügel in Davos. Nebenbei schrieb ich mein erstes Buch. Das Manuskript umfasste über 400 Seiten. Ich schickte es an den Econ-Verlag in Deutschland. Da dort Weltraumgeschichten publiziert wurden. Ich bekam eine Absage. Meine Schreibe sei polemisch und unprofessionell. In mir erwachten Wut und Trotz. Ich kopierte mein Manuskript 20-mal. Dies war damals in den 1960er-Jahren eine mühselige Angelegenheit. Ich verschickte meine Manuskripte an 20 verschiedene Verlage. Doch ich erhielt nur Absagen. Wie haben Sie dann doch einen Verleger gefunden? Ich war also Direktor eines Vier-Sterne-Hotels. Einer unserer Gäste war Thomas von Randow, der damalige Wissenschaftsredaktor der deutschen «Zeit». Wir unterhielten uns am Abend oft bei einem Whisky über Gott und die Welt … Entschuldigen Sie, dass wir Sie unterbrechen: Sie tranken damals schon Whisky und nun erleben wir Sie in beneidenswerter geistiger und körperlicher Frische im Alter von 83 Jahren – wie geht das? Nun, ich nehme vor dem Schlafengehen jeden Tag zwei oder drei Whisky. Johnny Walker Black Label. Davon bekommen Sie weder Magenbrennen noch Kopfweh. Aber kehren wir zum Thema zurück. Ich habe dem Gast aus Deutschland meine Gedanken über die Ausserirdischen erzählt. Er war interessiert und sagte: Sie sollten ein Buch schreiben! Ich antwortete ihm, dass ich ein Buch geschrieben habe, aber leider keinen Verleger finde. Am anderen Tag stand er bei mir im Büro, telefonierte mit dem Verleger des Econ-Verlages. Des Verlages, der Ihr Manuskript abgelehnt hatte? Ja, genau. Er sagte am Telefon, er habe da jemanden, der ein verrücktes Buch geschrieben habe, aber selber keineswegs verrückt sei. Ich bekam einen Termin beim Econ-Verlag. Das Buch wurde zum Bestseller. Ja. Viel verdanke ich Jürg Ramspeck, dem inzwischen verstorbenen ehemaligen Chefredaktor der «Weltwoche». Er war ebenfalls häufiger Gast in unserem Hotel und wusste von meinem Manuskript. Er hat in der «Weltwoche» noch vor dem Erscheinen des Buches eine mehrteilige Serie gebracht. Das war die perfekte Werbung. 1969 habe ich meinen Beruf als Hoteldirektor aufgegeben. Seither schreibe ich Bücher.