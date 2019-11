Hausbesuch beim Paar, das seit über 50 Jahren die Schweizer Design-Szene prägt

Ein bisschen wie in einem Spiegelkabinett fühlt man sich, wenn man die Wohnung von Trix und Robert Haussmann im Zürcher Seefeld betritt. Überall Spiegel – auch dort, wo man sie gar nicht erwarten würde: hinter Büchern, in der Küche, im Korridor oder an der Decke in den Eckern. Und manchmal weiss man gar nicht mehr, wo der Raum beginnt und endet.

Ein verschmitztes Lächeln huscht über die Lippen der beiden Designer und Architekten. «Die Spiegel machen überall Sinn», erklärt Robert Haussmann, «weil sie Tiefe, Licht und Eleganz geben.» Sie haben im Falle der Haussmanns wenig mit Eitelkeit zu tun. Spiegel und ihre Wirkung sind vielmehr ein Thema, das sich in vielen ihrer Arbeiten durchzieht. Auch in der aktuellen Ausstellung in der Londoner Herald Street Gallery spielen sie mit Spiegeln und Teppichen.

«Genau diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien interessiert und inspiriert uns. Sie bilden einen sinnlichen Kontrast», betont Trix Haussmann. Das gilt auch für die bunten Sessel mit Spiegelunterbau als Hommage an Gerrit Rietveld. Die Bauhaus-Ikone war einst übrigens Robert Haussmanns Lehrer.