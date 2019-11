«Ich bin immer für dich da» – warum dieses Versprechen problematisch ist

Doch anstatt die richtigen Worte für eine Absage zu finden, nehme ich mich des Problems an, bin aber nicht wirklich bei der Sache. Im schlimmsten Fall sabotiere ich gar das Gespräch, indem ich spitze Bemerkungen mache etwa oder plakativ ungeduldig tue. Ich würde gern auch einmal nein sagen. Doch was ist dann mit «immer»?

Es ist ein unverzichtbarer und wohltuender Dienst an der Freundschaft, wenn wir einander unterstützen – manche Dinge kann und will man nicht allein schaffen. In unserer Kultur gehört es zum guten Ton, immer für andere da zu sein – besonders in der Beziehung gilt, zu jeder Tages- und Nachtzeit ein offenes Ohr für den Partner oder die Partnerin zu haben.

Als ich kürzlich mit einer Freundin beim Abendessen sass, lernte ich, dass man jemandem nur zu sagen braucht, dass man gerade keine gute Zuhörerin ist – und ihn oder sie so dennoch nicht zwingend im Stich lässt. Einfach transparent sein! Denn als der Mann meiner Freundin anrief, um ihr von seinen akuten Sorgen im Büro zu erzählen, erklärte sie ihm, dass sie jetzt nicht reden könne. Wie es wäre, wenn er sich an seinen besten Freund wenden würde? Sie wisse per Zufall, dass er heute allein zu Hause sei. Sie würde mit ihm darüber reden, wenn sie vom Essen zurückkommt. Ob das für ihn so in Ordnung sei.