Tatar-Canapé – in der Hiltl-Akademie in Zürich bietet Koch Martin Ocenas ein Häppchen zum Probieren an. Optisch ist es erstaunlich nah an seinem fleischigen Vorbild, inklusive Rillen, die mit der Gabel geformt sind, und der Garnitur aus Zwiebelringen und Kapern. «Die rote Farbe hat das Tatar vorwiegend durch Randenpulver», erklärt der Fachmann. Mit kritisch neugieriger Haltung greifen die Lehrpersonen zu, die sich noch vor dem Erscheinen des Kochbuches «Greentopf – vegetarisch, vegan, vielfältig» im Mai hier, beim kulinarischen Partner des Buchs, informieren möchten.

Für sie stehen vor allem ihre Jugendlichen im Zentrum. «Als Klassenlehrerin war ich in den vergangenen Jahren für eine kleine Gruppe von Jugendlichen im Oberstufenalter verantwortlich. Diese jungen Menschen bekamen die Chance auf eine Auszeit, da sie in ihrer Klasse nicht mehr zurechtkamen, den Sinn des Besuchs der Schule aus den Augen verloren hatten oder sich in einer persönlichen Notsituation befanden.»

Die 210 Rezepte im «Greentopf», aufgeteilt in Kapitel von Getränken über Snacks und Fingerfood bis zu Grill und Desserts, wurden in der Hiltl-Akademie mit Schülerinnen und Schülern einer Time-out-Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Franziska Stöckli kreiert.

In dieser Klasse wurde auch gemeinsam das Essen zubereitet. Bei der Auswahl der Menüs spielte die multikulturelle Herkunft mit. Immer wieder erzählten die Jugendlichen vom Essen in ihrer Heimat. Franziska Stöckli spürte das Interesse am Kochen und an ausgewogener, zeitgemässer Ernährung der Jugendlichen.

Sie, die um die Probleme dieser Jugendlichen weiss, wollte ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie etwas erreichen können, wenn sie sich engagieren. So kam es zur Idee, ein Kochbuch von Jugendlichen für Jugendliche herauszugeben. Elf Schülerinnen und Schüler sind mit einem Porträt im Buch vertreten. Eine von ihnen ist Aylin: «Es macht mich jedes Mal sehr glücklich, wenn ich in den Ferien meine Verwandten in der Türkei besuchen darf. Dann wird mir jeweils bewusst, was die Schweiz und die Türkei nebst der Sprache am meisten unterscheidet: das Essen. Wir lieben süsse Sachen über alles.» Eines der bekanntesten türkischen Gebäcke, Baklava, das die Fünfzehnjährige erwähnt, kann mit dem «Greentopf» nachgebacken werden.

Zürcher Geschnetzeltes mit Seitan

Neben vielen asiatischen Rezepten finden sich auch Schweizer Küchenklassiker wie Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti, Spaghetti Bolognese, Cordon bleu oder Schokoladenmousse im Buch. Wer denkt bei diesen beliebten Schweizer Klassikern an vegetarisches oder veganes Essen? «Der gesunde Genuss steht im Zentrum. Und da sind auch gluschtige Namen für die Gerichte wichtig», erklärt Franziska Stöckli. Im veganen Züri-Geschnetzelten wird das Kalbfleisch durch mariniertes Seitan ersetzt und für die vegane Variante ein veganer Saucenrahm verwendet.

Neben den vielfältigen Rezepten bietet das Buch kurze Hintergrundinformationen zur vegetarischen und veganen Ernährung und zu wichtigen Nahrungsmitteln und Zutaten, die in den Rezepten verwendet werden. So kann man nachlesen, dass der oder das Seitan ein Lebensmittel aus Weizeneiweiss mit fleischähnlicher Konsistenz ist und aus der japanischen Küche stammt.