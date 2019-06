Dass die Pfeifenfabrikation Max Tschan in Kleinlützel Ende der 1970er-Jahre eingestellt worden ist, hat für Bruno Tschan etwas mit dem Zeitgeist zu tun. Pfeifenrauchen, das sei etwas, das nur in Ruhe genossen werden könne. «Diese Ruhe und Besinnung fehlt in der heutigen Zeit», sagt er.

Bruno Tschan ist der letzte Pfeifenbauer der Schweiz. Noch immer wirkt er im ehemaligen Fabrikationsgebäude am äussersten Zipfel des Schwarzbubenlandes. In seiner Werkstatt sieht es aus, als ob die Arbeit jeden Augenblick weitergehen könnte. Tschan hat allerdings «nur» noch Kurse und Führungen im Angebot.