Asthma im Visier

«Dieses System kann auf jede chronische Erkrankung angewendet werden», sagt Fettelschoss-Gabriel. Da der neue Impfstoff das Immunsystem nicht unterdrückt, sondern unterstützt, soll er besonders für ältere oder abwehrgeschwächte Tiere Erleichterung bringen. Über ihre Erfolge berichten die Forscher in zwei Artikeln, die vergangene Woche im «Journal of Allergy and Clinical Immunology» erschienen sind. Als Nächstes wollen sie nun eine Studie zur Behandlung von Asthma mittels Impfung in Angriff nehmen. Die neu gewonnenen Erkenntnisse sollen somit nicht nur geplagten Tieren, sondern auch chronisch kranken Menschen dienen.

Auch andere Forschungsgruppen suchen nach Impfungen gegen Allergien. So gelang es an der Universität Michigan, Erdnussallergie bei Mäusen zum Verschwinden zu bringen. Nun soll erforscht werden, wie sich das auf Menschen übertragen lässt. Bis anhin könne man nur das Essen vermeiden oder die Immunreaktion unterdrücken, sagte Jessica O’Konek, Hauptautorin der Studie, in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Ihr Ziel sei, einen Impfstoff für Allergiker auf den Markt zu bringen, der die Reaktion des Immunsystems gegen gewisse Nahrungsmittel verändere.