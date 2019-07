Der rund zwei Meter hohe Glasschrank brummt geheimnisvoll, seine LED-Beleuchtung taucht die Gemüseabteilung in violettes Licht. Was Kunden häufig mit einer Kunstinstallation verwechseln, halten Tech-Investoren für eine Innovation mit Millionenwert. Die High-Tech-Vitrinen ermöglichen das sogenannte «Vertical Farming» – eine Methode, bei der Lebensmittel wetterunabhängig, pestizidfrei und platzsparend angebaut werden. Auch in der Migros-Filiale in Bülach Süd steht so eine grosse Box. Eine ältere Kundin schaut kritisch hinein. Nach einer ausgiebigen Begutachtung der Pflanzen und einem Geruchstest entscheidet sie sich für einen Strauch Zitronen-Basilikum – Kaufpreis: Fr. 2.20. Nicht nur in Bülach, sondern auch an fünf weiteren Standorten der Migros Zürich (Limmatplatz, City an der Löwenstrasse, Airport, Regensdorf und Illuster in Uster) können Kunden ihrem Essen beim Wachsen zuschauen. Hinter den Glasvitrinen gedeihen derzeit drei verschiedene Sorten Basilikum. Laut Migros Zürich soll das Angebot um Minze, Bergkoriander und Zitronenmelisse erweitert werden. Der Bauernhof für die eigene Wohnung

Das Konzept stammt vom Berliner Start-up Infarm. Ursprünglich wollte die Israelin Osnat Michaeli mit ihrem Partner Erez Galonska und dessen Bruder Guy ein Café eröffnen. Doch dann kam ihnen im März 2014 die Idee der vertikalen Indoor-Farmen. Die Idee ist nicht neu, Indor-Farming-Firmen schiessen momentan überall in der Welt wie junge Pflänzchen aus dem Boden. Sie heissen Neofarms, Bowery Farming, Plenty, Aero Farms, Bright Farms und so weiter. Investoren sind dafür offenbar schnell zu finden. In schrankähnlichen Glaskästen wachsen auf mehreren Regalen Salate und Kräuter. Das spart nicht nur Verpackung und Transportkosten, sondern ermöglicht den Anbau von frischen Pflanzen zu allen Jahreszeiten – sogar von Kräutern, die sonst nur in fernen Ländern wachsen. Die Setzlinge werden nicht in Erde eingesetzt, sondern in eine dünne Flüssigkeitsschicht getunkt, die alle nötigen Nährstoffe liefert. Von oben spenden LED-Lampen Licht. «Wir schaffen eine Umgebung, in der die natürlichen Wachstumsprozesse so genau wie möglich reproduziert werden, ohne von Klima oder Agrarflächen abhängig zu sein», erklärt Michaeli. Jeder Wachstumsschritt wird überwacht Dazu haben die hochtechnisierten Indoor-Farmen zahlreiche Sensoren, die kontinuierlich alle wichtigen Parameter wie pH-Wert, Temperatur, Licht und Nährstoffdichte messen. Jede Farm sammelt unentwegt Daten. Die Startup-Gründerin sagt:

Wir wissen gewissermassen, wann die Pflanze isst, schläft oder wächst.