Einige dieser Arten werden gefunden, wie man sich das gemeinhin vorstellt: Biologen wandern in unerforschte Urwälder und Wüsten, sammeln dort Proben und schicken diese nach Hause. Aber auch in den Museen dieser Welt warten heute viele Arten auf ihre Entdeckung. Sie liegen jahrzehntelang vergessen in Schubladen irgendwo in Kellerarchiven. Umgeben von Millionen anderer Exemplare verlieren sie sich in der Zeit – bis ein interessierter Forscher eine Schublade öffnet, den Deckel eines Behälters abnimmt und dabei auf etwas Neues stösst.

Grossarchiv im Untergrund

Christian Kropf ist einer dieser Forscher. Der Leiter der Abteilung Wirbellose im Naturhistorischen Museum Bern kennt das Gefühl, Neues zu entdecken. «Viele Menschen glauben, es sei selten und quasi die Krönung eines Forscherlebens, ein neues Tier zu finden», sagt der Biologe, der sich auf Spinnen spezialisiert hat. «Doch in Wahrheit finden wir alle paar Monate eine neue Art.»

Kropf nimmt uns mit in den Untergrund des Museums. Wir nehmen den Lift in den Keller. Nach mehreren schweren Betontüren stehen wir in einem grossen, kargen Raum, in dem sich links und rechts Schränke mit Kurbeln aneinanderreihen. Es sind Rollregale. Kropf dreht an einer der Kurbeln – ein Durchgang wird frei. Er greift nach einer Schublade und bringt einen Glaskasten zum Vorschein, in dem sich eine Vielzahl von toten, präparierten Käfern befinden.

«Das ist nur ein Kasten von Hunderten», erklärt Kropf. «Vor rund 180 Jahren, als hier erste Bestände angelegt wurden, wusste der Fachmann genau, was da war. Sein Nachfolger wusste es auch noch, doch die Bestände wuchsen und wuchsen, und langsam ging die Übersicht verloren», erklärt Kropf.

Für den Biologen, der auch an der Universität Bern doziert, und seine Kollegen bedeutet das Sammelfieber ihrer Vorgänger nun viel Arbeit. Aber auch Vergnügen. «Bisher haben wir von unseren 6 Millionen Objekten rund 1,7 bis 1,8 Millionen beschrieben», sagt Kropf. «Die Wirbeltiere sind vollständig erfasst. Doch bei den Wirbellosen, die rund 90 Prozent der Sammlung ausmachen, wartet noch viel Arbeit. Und dort werden wir sicherlich noch zahlreiche neue Arten finden.»

Im Jahr 2016 habe allein seine Abteilung rund 50 neue Spezies identifiziert. «Das waren vor allem Laufkäfer, Spinnen und Schnecken.» Ebenfalls eine neue Schneckenspezies sei vor wenigen Wochen von Kurator Eike Neubert beschrieben worden. «Die Tiere stammen aus der Türkei und liegen seit über 30 Jahren in unserer Sammlung», sagt Kropf.

Zugleich wächst der Bestand des Museums, denn die Forscher suchen auch im Feld nach neuen Arten. Sogar in der Schweiz würden noch neue Arten auftauchen. «Selten zwar», sagt Kropf, «aber es kommt vor». So habe im Jahr 2009 sein Doktorand Holger Frick in Graubünden eine neue Spinnenart beschrieben.

Klimawandel verstehen

Doch welchen Nutzen hat das Sammeln und Beschreiben von neuen Tieren und Pflanzen überhaupt noch? Für die Öffentlichkeit sind solche Museumsbestände oft nicht mehr als staubige Kuriositäten. Für die Forschung jedoch sind sie wichtig, heute vielleicht wichtiger denn je. Denn sie liefern eine Aufzeichnung des Lebens auf der Erde und davon, wie sich diese verändert. «Sammlungen ermöglichen es zum Beispiel, die Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen, indem die Forscher die Arten vergleichen, die in einer bestimmten Region im Laufe der Zeit vorkommen», sagt Kropf.

Noch wichtiger sei jedoch, dass Arten nur geschützt werden, wenn klar sei, dass sie existierten. «Hunderte Arten verschwinden pro Tag», sagt der Biologe. So wird die Biodiversität auf der Erde immer kleiner. «Darum ist es so wichtig, zu wissen, wo welche Arten leben und wie selten sie sind: Erst indem wir sie beschreiben und damit Schwarz auf Weiss vorweisen, dass sie existieren, können wir Druck auf die Politik ausüben und so bewirken, dass Gebiete geschützt werden.»