Ist die Corona-App eine gute Idee? Unsere Redaktion im Streitgespräch

PRO von Raffael Schuppisser: Der Weg aus der Krise

Auch sechs Wochen, nachdem der Bundesrat den Notstand ausgerufen hat, befinden wir uns auf dem Blindflug. Nur ein Bruchteil der Infizierten ist tatsächlich bekannt, weil nicht die ganze Schweiz getestet werden kann und sich die Übertragungsketten längst nicht mehr nachvollziehen lassen. Als Folge davon werden möglichst alle Menschen – mehr oder weniger freiwillig – zu Hause eingesperrt. Das ist auf die Dauer nicht praktikabel, deshalb treten ab Montag die ersten Lockerungen in Kraft. Ob das gut geht, kann niemand sagen.

Um die Kontrolle über das Virus zu gewinnen, ist eine sogenannte Contact-Tracing-App fürs Smartphone essenziell. Die App schlägt Alarm, sobald bekannt wird, dass der Nutzer in den letzten Tagen in Kontakt mit einem Infizierten gekommen ist. So lassen sich die Übertragungsketten nachvollziehen und es können jene Menschen, die tatsächlich mit Infizierten zu tun hatten, isoliert und getestet werden. Anstatt die ganze Gesellschaft und grosse Teile der Wirtschaft in einen Dornröschenschlaf zu versetzen, müssen sich so bloss die Virenträger vorübergehend in Quarantäne begehen.

Voraussetzung ist, dass die App von genügend Menschen genutzt wird. Denn die Anwendung der App ist freiwillig. Die App ist kein Überwachungswerkzeug des Staates. Die Daten werden anonymisiert und dezentral auf den Endgeräten gespeichert – es gibt keinen zentralen staatlichen Server. Es werden keine Namen ausgetauscht: Gemeldet wird nur, dass man sich womöglich angesteckt hat, nicht, bei wem.

Bedenken um die Privatsphäre sind ernst zu nehmen; in diesem Fall sind sie aber nicht begründet. Die von der ETH mitentwickelte App ist keineswegs der erste Schritt in einen Überwachungsstaat. Sie ist viel mehr ein exzellentes Beispiel dafür, dass sich sinnvolle digitale Technologien mit starkem Datenschutz konzipieren lassen. Bloss, weil China solche Tools missbraucht, um das Volk zu überwachen, heisst das nicht, dass wir uns ins Mittelalter zurückkatapultieren müssen. Auch eine liberale Demokratie wie die Schweiz kann und soll Teil des technologischen Fortschritts sein. In einer Krise erst recht.