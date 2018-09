An einem strahlenden Septembertag begegnete er ihr zum ersten Mal. Nicht an der Bushaltestelle, nicht am Tresen einer Bar. Sondern zu Hause auf dem Sofa. Alice*, 35, wischte sich auf dem Handy zum x-ten Mal durch die Dating-App Tinder, durch Fotos von Männern zwischen 30 und 45 Jahren. Wischte meistens nach links, «nein, gefällt mir nicht». Und dann kam Stefan*, 41. «Er entsprach optisch nicht meinem Typ. Aber er hatte etwas Sympathisches, sehr Liebes an sich, das ging direkt ins Herz», sagt Alice. Und so wischte sie nach rechts, «ja, mit dem will ich ein bisschen chatten».

Das war vor zwei Jahren. Aus dem Chat wurde nach einer Woche wildem Hin- und Hertippen ein Date am Bahnhofbuffet Olten. Daraus ein weiteres, und noch eines. Und irgendwann Liebe. Vor drei Monaten haben Alice und Stefan ein Haus in der Agglo Basel gekauft. Und vor wenigen Wochen hielt er auf Mauritius um ihre Hand an. Sie hat «Ja» gesagt.

Alice und Stefan sind längst keine Paradiesvögel mehr. Seit 2010 löst das Internet den Arbeitsplatz, die Kirche, das Restaurant, das Klassenzimmer ab, jene Orte, die früher Schauplatz wurden des ersten Aufeinandertreffens eines Liebespaars. Unaufhaltsam. «Da findet eine riesige Verlagerung statt, wie man heute seinen Partner kennen lernt», wird Star-Soziologe Reuben Thomas in «The Economist» zitiert. Laut dem britischen Magazin beginnen 70 Prozent aller gleichgeschlechtlichen Beziehungen in den USA online, bei heterosexuellen Paaren sind es 30 Prozent.