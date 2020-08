Kaffeebohnen werden neuerdings mit Suppe, Grillfleisch und Nüsslisalat kombiniert

Man braucht sie nicht mehr vorzustellen. Gemahlen ist diese Bohne in aller Munde: Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke hierzulande. Mit über 1100 Tassen pro Kopf und Jahr finden sich die Schweizer auf Platz drei weltweit. Viele Menschen kommen am Morgen ohne Koffein nicht in die Gänge, andere lieben einen Espresso nach dem Mittagessen oder die Kaffeepause am Nachmittag.

Bei schwülwarmem Wetter ist bei Feinschmeckern indes der Eiskaffee die erste Wahl. Neuerdings oftmals gewürzt mit süsslich-scharfem Kardamom oder als Melange mit Kokosmilch serviert. Gerne auch als «Cold brew» – die Bohnen werden nicht gebrüht, sondern ziehen in eiskaltem Wasser durch. Ein weiterer Trend: der «Dalgona Coffee». Kaffeepulver, kochendes Wasser und Zucker werden zum festen Schaum geschlagen.

Allerdings kommt die geröstete Bohne nicht mehr nur in der Tasse, sondern auch im Kochtopf zum Einsatz. Spitzenköche wie Tanja Grandits («Stucki», Basel) oder Heiko Nieder («Dolder Grand», Zürich) haben es längst erkannt und nutzen Kaffee als Geschmacksträger in ihren Gerichten, die dadurch raffinierte Akzente erhalten. Besonders in den kälteren Monaten würzt Grandits ihre Speisen regelmässig mit Kaffee.

Perfekt zu rotem Fleisch, aber auch Lachs und anderem Fisch

Das Kochen mit Kaffee findet langsam auch seinen Weg in die Privathaushalte. Denn Espresso und Co. können Saucen, Marinaden, Salatsaucen und Eintöpfen eine ganz besondere, exotische Nuance verleihen. Grilleure etwa, die ihr Fleisch mal mit was anderem als der ewig gleichen Paprikawürze einreiben wollen, können ihren «Rub» – die trockene Gewürzmischung – mit frisch gemahlenen Bohnen ergänzen.

Mit anderen Gewürzen (siehe Rezept) gemischt, ergibt das ein völlig neues Geschmackserlebnis.