Karaoke und andere Manöver auf See

Das schwierigste Manöver auf der Brücke der «Atlantic Sea» ist an diesem Vormittag der Versuch, der Kaffeemaschine Cappuccino zu entlocken. «Es wird erst richtig spannend, wenn’s kompliziert wird», meint Kapitän Piotr Kaminski, während zweiter Offizier Francisco Penita mit Schläuchen, Wasserbehälter und Kaffeebohnen hantiert. Man ist mitten auf dem Atlantik; Liverpool liegt seit drei Tagen irgendwo hinter dem Horizont. Seitdem nichts als die weite blaue See, selten mal Gegenverkehr. Ruhe.

Diese kommt gerade richtig nach den vergangenen Tagen, die gefüllt waren von Überstunden und Einfahrten in die Häfen von Hamburg, Antwerpen und Liverpool, an denen es galt, Hunderte von Containern von Bord zu schaffen und neue aufzunehmen. Und an denen man sich mit einer Menge Leute im Hafen absprechen musste.

Eines von fünf Schiffen der Reederei Grimaldi

Geschafft. Europa ist abgefertigt. Da ist dann auch mal Zeit, eine Viertelstunde mit der Kaffeemaschine zu verbringen. Das Ergebnis lässt sich sehen. «Wie bei Starbucks!» Der Offizier strahlt.

In vier Tagen nun wird man Halifax, Kanada, erreichen. Die «Atlantic Sea» ist eines von fünf Schiffen der Reederei Grimaldi. Sie bringen Fracht vom alten Kontinent nach Nordamerika – und wieder zurück. Immer im Kreis. Seit über 50 Jahren. Dabei nehmen sie neben Containern auch Fahrzeuge auf, die über eine Rampe auf verschiedene Decks rollen können. Wie im Parkhaus sieht es im Bauch des Schiffes aus, nur dass hier neben normalen Autos wie Minis und Land Rover unter anderem auch Landmaschinen von John Deere, Wohnmobile oder Baumaschinen parkieren.

Matrosen sind keine Vegetarier

Ein paar Tage zuvor. Es ist 17 Uhr 30. Abendbrotzeit. Das Schiff liegt in Hamburg. Der Geruch von gebratenem Speck und Fischsuppe zieht durch die Messe. Vom Vegetarismus, der an Land mitunter herrscht, weiss man hier, eine Handbreit vom Kai entfernt, nichts. Hier kommen Fleisch und Fisch auf die vier Tische – zweimal am Tag.

Durch die offene Küchentür dudelt Radiomusik – «Time of my life». Der Koch singt mit, vermutlich trainiert er für den Karaokeabend. Drei Männer mit karamellbraunem Teint kommen herein, lachen und rufen etwas auf Philippinisch in die Küche. Es heisst so viel wie: «So, Leute macht’s gut. Auf Wiedersehen!» Alvin, der Steward, kommt aus der Küche. Er klopft den Männern auf die Schulter. Sie waren für neun Monate an Bord. Jetzt werden sie für zwei Monate nach Hause fliegen, zurück zu ihren Familien.

Die Zeit in den Häfen gut nutzen

Der Rest der Mannschaft findet sich ein. In Trainingshose und T-Shirt schlappen die Matrosen, Offiziere und der Kapitän an die Tische. Wer fertig ist, steht auf und geht. Kurz nach 18 Uhr liegt der Raum da wie leer gefischt. Wo sind denn alle? Vermutlich im Stress? «Oder im Internet», sagt Steward Alvin, und aus seinem Dauerlächeln wird ein herzhaftes Lachen. Die Zeit in den Häfen will gut genutzt sein. Nur in der Nähe der Küste haben die Seemänner guten Empfang, nur dann können sie mit ihrer Familie telefonieren.

Zwei Tage später liegt das Schiff im Hafen von Antwerpen. Unten am Kai stehen wie im Fuhrpark eines Autoverleihers unzählige Neuwagen und Kleintransporter, die darauf warten, verladen zu werden. Drumherum stapeln sich wie Duplosteine die Container. Stück für Stück haben LKW sie herangekarrt, nun hieven sie hochhaushohe Kräne im Minutentakt auf die Frachter. Allein die «Atlantic Sea» fasst bis zu 3850 von ihnen.

Jeder Container muss am richtigen Platz liegen

«Es ist wichtig, dass das Schwerste ganz unten platziert wird», erklärt der Master. Manche Container bräuchten zudem Stromanschlüsse, da ihr Inhalt gekühlt oder geheizt werden müsse – medizinische Geräte etwa. Kaminski erklärt: