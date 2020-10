Eltern sind verunsichert und fragen: Falls der Bundesrat den Amateursport abklemmt, warum gilt das auch für Kinder, und darf das Grosi noch hüten? Fakt ist: Kinder sind keine Pandemietreiber. Eine Science-Studie aus China zeigt, dass das Ansteckungsrisiko bei unter 14-Jährigen nur ein Drittel so hoch ist wie bei Erwachsenen. Diese Erkenntnis gilt immer noch, bestätigt Christian Kahlert, Facharzt für Infektiologie am Ostschweizer Kinderspital.

Auch die Zahlen in der Schweiz zeigen, dass die symptomatischen Corona-Erkrankungen bei den Kindern deutlich seltener sind. «Obwohl es Hinweise gibt, dass sie gleich häufig Kontakt mit dem Virus haben», sagt der Infektiologe. Das zeigt die Studie «Ciao Corona» der Universität Zürich. Die Antikörperbestimmung in der Schulzeit von Juni bis Juli ergab, dass die Schulkinder gleich viele Antikörper entwickelt hatten wie zufällig ausgewählte Erwachsene in der gleichen Region.

Auch Nicht-Infizierte Kinder zeigen Corona-Symptome

Auch hat sich gezeigt, dass Symptome, die sich nach Corona anfühlen, bei Schulkindern keinen Hinweis auf eine Corona-Infektion geben müssen. Gemäss der Studienleiterin und Epidemiologin Susi Kriemler zeigten 73 Prozent der Schulkinder während der untersuchten Zeitspanne Corona-typische Symptome. Doch die Negativ getesteten Kinder gaben ebenso oft solche Symptome an wie die positiv getesteten.

Die Antikörper-Untersuchung der Uni Zürich bestätigt andere Studien, die feststellten, dass sich Kinder kaum in der Schule infizieren, sondern eher im privaten Umfeld und in der Familie. Christian Kahlert sagt: