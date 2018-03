Wie viele Plantagen besuchten Sie?

Drei. Wir reisten in den Norden des Landes. Überall sahen wir Kinder. Sie waren aus Burkina Faso. Ich nehme an, sie wurden verschleppt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie aus eigenem Antrieb in die Elfenbeinküste kamen. Es waren auch keine Geschwister. Es war herzzerreissend.

Wie alt waren die Kinder?

Zwischen 10 und 15 Jahren. Ein Kind kam verängstigt zu uns. Es hielt sich die Finger in den Mund, gab uns zu verstehen, dass es Hunger hat. Ich konnte nichts tun.

Hat sich überhaupt irgendetwas geändert seit Ihrem ersten Film?

Der grösste Wandel hat auf dem Niveau der Information stattgefunden. Heute wissen viele Leute über das Problem Bescheid. Das war vor meinem ersten Film noch anders. In Bezug auf Kinderarbeit und die Industrie ist es aber noch genau gleich schlimm wie damals.