Kleider machen Leute, sagt der Volksmund. Man könnte ergänzen: Erst recht, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Macht macht sichtbar. In einer Welt der Bilderflut fehlt es nicht an Stimmen, die sich mit der Kleidung von Politikern befassen. Man kann so etwas als oberflächlich oder sogar als sexistisch bezeichnen.

Doch die Kleiderwahl von Politikerinnen und Politikern sorgt auch in der Schweiz regelmässig für Schlagzeilen. Zuletzt im vergangenen Dezember: SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel schrieb über seine SVP-Ratskollegin Céline Amaudruz, er habe sie «noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen». 47 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts ist es offenkundig noch immer Thema, was öffentlich exponierte Frauen anziehen.

Gleichzeitig sind Kleider hervorragende Träger von politischen Botschaften, das konnte man am gestrigen Donnerstag mal wieder beobachten: Um für die Gleichstellung von Frau und Mann zu demonstrieren, erschien fast die gesamte SP-Fraktion in Schwarz im Bundeshaus. Von solchen bewusst gesetzten Akzenten abgesehen, scheint es, als dominiere das Prinzip «Nur nicht auffallen». Warum kleiden sich Politiker so, wie sie sich kleiden? Diese Frage wurde hierzulande bisher kaum beachtet, schon gar nicht wissenschaftlich.

Schickliche Kleidung als Vorschrift

Nun haben Forscher der Universität Bern einen Anfang gemacht: Ein Team um den Politologen Alexander Arens untersuchte, inwiefern sich Kleidung auf das Repräsentationsverständnis von Parlamentariern auswirkt. Dabei gehe es keinesfalls um Voyeurismus, sagt Arens im Gespräch. «In der Bevölkerung gibt es so etwas wie ein allgemeingültiges Bild, welches Auftreten für einen Politiker repräsentativ ist.» Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Berner Wissenschafter im Rahmen einer Themenreihe von «Année Politique Suisse».