Frühsommer. Der ganze Jura wurde von der Sonne freigeschmolzen. Der ganze Jura? Nein! Ein unbeugsamer Flecken Schnee hört nicht auf, der wärmenden Sonne Widerstand zu leisten. In einem tiefen Loch, umrandet von schattenspendenden Bäumen liegt er am Boden, behütet durch die kühle Luft aus der Höhle, an deren Eingang er liegt.

Doch die Glacière de Monlési, in der Eve Chédel und Armin Behrend mit dem Journalisten und dem Fotografen an diesem Tag unterwegs sind, wird wohl noch eine Weile Bestand haben. Auf 6000 Kubikmeter wird das Eisvolumen geschätzt. Das entspricht dem Inhalt zweier olympischer Schwimmbecken. Allerdings ist das Eis, das im Lichtkegel der Stirnlampe unter den Steigeisen glitzert, nicht so sauber wie ein Schwimmbecken. Es ist mit Steinen durchzogen, gleicht einer riesigen Sülze vom Metzger. Behrend erklärt: «Von der Oberfläche her dringt Wasser durch Ritzen im Gestein. Wenn es die Höhlendecke erreicht, gefriert es und sprengt dabei Felsstücke ab.» Diese Stücke sind zu Beginn noch angefroren, doch im Sommer, wenn die Temperatur an der Höhle knapp über null Grad steigt, fallen sie zu Boden. So kommt Jahr für Jahr eine Geröllschicht dazu.

Wo die Ritzen in der Höhlendecke etwas grösser sind, bilden sich Eiszapfen. Der eine ist zu einer mächtigen Säule angewachsen, welche die felsige Decke auf dem eisigen Boden abzustützen scheint. Eve Chédel betrachtet ein paar Meter daneben Eisstalagmiten, die von oben durch Wassertropfen ausgehöhlt wurden und nun wie leere Vasen aussehen. «Ein Wunder», sagt sie.

Von Frühling bis Herbst bleibt die Temperatur hier drin bei null Grad. Im Winter sinkt die eisige Aussenluft in die Tiefe und sorgt dafür, dass es in der Höhle fast so kalt wird wie draussen – und die Glacière de Monlési liegt immerhin auf 1100 Meter über Meer ganz nahe an La Brévine, der kältesten Ortschaft der Schweiz. Die kalte Luft bleibt in der Höhle gefangen und sorgt dafür, dass Schmelzwasser, das durch einen der drei Schächte oder direkt durch den durchlässigen Fels hineingelangt, auf dem Eis festfriert. Am Höhlenboden schmilzt dagegen Eis, und so ist das ganze Gebilde nicht starr, sondern verändert sich laufend.

Armin Behrend hat sich dem Höhlenrand genähert und begutachtet den Spalt zwischen dem Eis unter seinen Füssen und der Felswand. Vor einigen Jahren konnte man sich an dieser Stelle abseilen, er hat es fotografisch dokumentiert. Inzwischen hat sich der Gletscher verschoben. «Hier kommt man nicht mehr durch», stellt er fest.

Artefakte aus alten Zeiten

Doch die beiden Höhlenforscher kennen noch einen Weg in die Tiefe. Eve Chédel ist bereits dorthin gekrochen, wo sich die Spalte zwischen Eis und Höhlenwand öffnet. Sie befestigt das Seil an einem Haken, den die Höhlenforscher bei einer früheren Erkundungstour in den Fels gebohrt haben. Dann hängt sie den Abseilhaken an ihren Klettergurt, schlingt das Seil darum, prüft nochmals alles und lässt sich ins Seil fallen. Zügig gleitet sie in die Tiefe, verschwindet in der Spalte, und zwei, drei Sekunden später tönt es herauf: «Seil frei!» Das Signal, dass der Nächste ihr folgen kann.