Gespaltene Gesellschaft

Aber so friedlich und mystisch die Natur in Nordirland ist, so tief sitzt der Hass in den Städten, wo Nationalisten und Loyalisten noch immer verfeindet sind. Erinnerungen an die heftigen Konflikte sind überall anzutreffen: Die Stadt Derry durchzieht beispielsweise eine Mauer, auf der eine Kanone steht. Und in Nordirlands Hauptstadt Belfast erinnern zahlreiche Wandmalereien an die Fehden zwischen Iren und Nordiren. Zwischen diesen sogenannten Murals finden sich immer wieder Gedenkstätten für die zahlreichen Opfer des Krieges.

Die tiefen Gräben in der nordirischen Gesellschaft sind bis heute spürbar. Nachts werden die Tore noch immer geschlossen, die den katholischen Teil der Stadt vom protestantischen teilen. Nach wie vor kommt es zu Ausschreitungen und Kämpfen auf den Strassen. Zum Teil finden sie direkt neben jenen bunten Malereien statt, die an den Frieden appellieren. Doch auch sie beinhalten bereits eine Warnung: «Bereit für den Frieden, aber gewappnet für den Krieg.» So bunt die Stadt Belfast auch sein mag, so grau ist ihre Vergangenheit, die noch immer wie ein Schleier über der Gegenwart hängt.

Auf demselben Platz stehen

Rund um Castle Ward ist davon kaum etwas zu spüren. Die Kämpfe mit Schwertern, Pfeil und Bogen sind nachgestellt – wie in «Game of Thrones». Unsere Spiele vor dieser Kulisse verschmelzen mit den Handlungen der Serie. Will zeigt auf eine Ruine: «Dort wurde Brandon Stark vom Turm gestossen», sagt er und zeigt schon auf den nächsten Punkt: «Hier hat Arya Stark ihren ersten Pfeil abgeschossen» oder «durch dieses Tor ritt die Familie Lannister». Will ist kaum zu stoppen.

Verständlicherweise, es ist ein unglaubliches Gefühl, auf demselben Platz zu stehen, wie die Helden der Lieblingsserie. Und so fühlt es sich tatsächlich ein wenig wie im Film an, als ich bewaffnet mit Schwert und Bogen über denselben Platz schreite, wie die Familie Stark einige Zeit zuvor.