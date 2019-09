Ein Jahr lang legt eine junge Legehenne jeden Tag ein Ei. Dann werden es weniger und die Eierschalen werden brüchiger. Ab diesem Moment werden die Tiere für den Bauern wirtschaftlich uninteressant, es ist daher der Zeitpunkt, in dem er die Legehennen in seinem Stall in der Regel durch jüngere ersetzt. Der Stall wird geleert, die rund ein Jahr alten Tiere werden geschlachtet.

Verschiedene Tierschutzorganisationen in der Schweiz vermitteln «ausgediente» Legehennen an Privatpersonen. Mit ihren Rettungsaktionen wollen sie versuchen, möglichst vielen Legehennen ein längeres Leben zu ermöglichen.

Jedes Mal «traurig»

So zum Beispiel die Suzy Utzinger Stiftung, welche die Sendung «tierisch» auf den Hof von Bauer Philipp Ogg ins zürcherische Watt begleitet hat. Dieser packte gleich selbst mit an, als die Tierschützer seine Hennen in Käfige und Kisten verfrachtet haben. «Traurig», sei er jedes Mal, wenn wieder eine Hühnerherde den Hof verlassen muss, sagte Ogg im Juli in einem Beitrag von Tele Züri: