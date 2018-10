«Die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erfordert rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft», hiess es am Montag in einer Mitteilung des IPCC nach einer mehrtägigen Sitzung im südkoreanischen Incheon. Der globale Ausstoss von Kohlendioxid (CO2) müsste demnach von 2010 bis 2030 um 45 Prozent fallen und im Jahr 2050 null erreichen.

Die Frage nach dem gestrigen Bericht ist: Was kommt nach 2030? Das Bundesamt für Umwelt kündigte an, die Schweizer Klimaziele würden überprüft. Vor drei Jahren definierte der Bundesrat ein «indikatives Emissionsreduktionsziel» von 70 bis 85 Prozent. Um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, dürfte die CO2-Menge in der Atmosphäre ab 2050 nicht mehr steigen. Christian Wasserfallen (FDP/ BE) reagiert skeptisch: «Das Ziel von minus 50 Prozent bis ins Jahr 2030 ist bereits sehr ambitioniert. Alles Weitere müssen wir nachher anschauen.»

FDP bekämpft Inlandquote

Denn bereits die Reduktionsziele des Pariser Abkommens sind umstritten. Das neue CO2-Gesetz dürfte in der Wintersession eines der grossen Themen werden. Besonders intensiv wird die Frage diskutiert werden, wo die Emissionen eingespart werden. Der Bundesrat möchte 30 Prozent im Inland einsparen. In der Umweltkommission kam dieser Vorschlag wegen einer Mitte-Links-Allianz nur äusserst knapp durch. Zum Ärgernis von Wasserfallen, der selbst Mitglied der Umweltkommission ist: «Die Schweiz muss endlich ihre starke Inlandfokussierung aufgeben.» Als Exportnation müsse es das Ziel sein, mit jedem Franken möglichst viel CO2-Emissionen einzusparen. «Dem Weltklima ist es egal, ob wir die Emissionen im In- oder Ausland senken.» Der Energiepolitiker hofft, im Parlament eine Mehrheit für eine «flexible Lösung» zu finden. Wenn grosse Nationen wie China und Brasilien beim Pariser Klimaabkommen nicht mitmachen würden, so Wasserfallen, «nützt es herzlich wenig, wenn wir als Kleinland vorwärtsmachen».