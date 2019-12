Lotti Latrous hilft den Ärmsten in Afrika: «Mein Mitgefühl ist unendlich»

Lotti Latrous hustet, wickelt sich den Schal fester um den Hals und tritt in den kalten Abend ­hinaus. «Diese Luft hier ist schrecklich, ich kann fast nicht atmen», sagt sie, bevor sie über die St.Galler Gasse zur Buchhandlung geht, wo gleich die Signierstunde für ihr erstes selbst geschriebenes Buch beginnt. Die Kälte in der Schweiz macht ihr zu schaffen – im doppelten Wortsinn. Auf der Strasse drehen sich zwei Frauen nach ihr um. «Ist das nicht diese Schweizerin, die in Afrika Aidskranke pflegt?», fragt die eine. Ja, sie ist es. Lotti Latrous, die zierliche Frau, die mit ihrem selbstlosen Einsatz ein ganzes Land zu Tränen rührte. 2004 wurde sie zur Schweizerin des Jahres gewählt. Drei Bücher wurden über sie geschrieben, es gab einen Kinofilm und zig Porträts über ihr Leben. Als «Engel in der Hölle» wurde sie bezeichnet, als «neue Mutter Theresa» beschrieben.

15 Jahre sind seither vergangen. Ihrem Hilfszentrum an der Elfenbeinküste mit Sterbespital, Ambulatorium und Waisenheim geht es mit über 80 Angestellten besser denn je. Die Spendengelder für die Stiftung fliessen zuverlässig: Jährlich sind mehr als eine Million Franken nötig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Der totale Zusammenbruch, sie musste weg

Aber für Lotti Latrous selbst waren die letzten Jahre die härtesten ihres Lebens. Zuerst zwang sie eine schwere Tuberkulose, die sie viel zu lange nicht behandelte, wochenlang in die Quarantäne und später zurück in die Schweiz. «Meine Lungenfunktion war auf weniger als 40 Prozent gesunken.» Sie stellte eine Stellvertreterin ein und vereinbarte schweren Herzens, nur noch jeden vierten Monat in Afrika zu verbringen. Doch 2012 brach sie trotzdem zusammen. Lotti Latrous konnte nicht mehr. Sie, die Tausende Menschen in den Tod begleitet hatte, selbst angesichts des grössten Elends hoffnungsvoll blieb, hatte keine Kraft mehr. «Das Leid, der Dreck, die Armut, die eiternden Wunden, ich ertrug das alles nicht mehr.» Sie liess ihr Lebenswerk zurück. War überzeugt, nie wieder zurückzukommen an diesen Ort, an dem sie gegen alle Widerstände 13 Jahre lang geblieben war. Trotz Bürgerkrieg, trotz einer Familie, die sie gebraucht hätte. 1999 hat sie in Adjouffou, einem Slum der Metropole Abidjan, ein Ambulatorium eröffnet. In Schiffscontainern beginnt sie Aidskranke zu pflegen. Viel tun kann sie für die bis auf die Knochen abgemagerten, ausgestossenen Menschen nicht. Doch sie gibt ihnen ein sauberes Bett, eine Schale Reis, aber vor allem Aufmerksamkeit und einen Tod in Würde. Lotti Latrous, Frau eines Nestlé-Direktors und Mutter dreier Kinder, arbeitet Tag und Nacht im Slum. Holt die Kranken eigenhändig aus ihren Hütten. In ihrem schönen Zuhause mit Swimmingpool und Bediensteten mag sie nicht mehr sein. Als ihr Mann Aziz nach Kairo versetzt wird, geht sie zwar mit, wäre in Ägypten aber fast vor Heimweh nach ihrem Hospiz eingegangen. «Ich habe nur noch geweint.» Wie sollte sie ihrem Mann und der erst neunjährigen, jüngsten Tochter erklären, dass sie lieber in einem Slum bei todkranken Menschen ist als bei ihnen? «Es war wie ein Zwang», sagt sie und schiebt nach: «Ich brauche die Menschen dort mehr, als sie mich brauchen.» Im Gespräch betont sie mehrmals, dass sie keine barmherzige Samariterin sei. «Mitleid ist mir zuwider, es ist oft ein Mittel, sich über den andern zu stellen.» Ihre Motive seien Mitgefühl und Empörung. Ähnlich allergisch reagiert sie auch auf das Wort Dankbarkeit. «Ich erwarte keine Dankbarkeit, ich bin diesen Menschen dankbar, dass ich ihnen helfen darf.» Wenn immer möglich, würden sich die Patienten an den Kosten beteiligen. «Auch wenn es nur ein paar Rappen sind, es geht um ihre Würde.»

Im Gespräch kommen ihr immer wieder die Tränen

Während sie von «ihren» Waisenkindern erzählt, kommen ihr mehrmals die Tränen. Von professioneller Distanz hält sie gar nichts. Ein Psychologe hat ihr einst ein Helfersyndrom attestiert. Ganz falsch ist die Diagnose nicht. Lotti Latrous will und muss helfen. Es wundert daher nicht, dass «Madame Lotti» Ende 2013 in ihr Zentrum zurückkehrt. Ihr Burn-out sei eine Zäsur gewesen. «Ich mache seither vieles anders.» Sie habe gelernt, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Sie habe nun wieder mehr Zeit für die Kranken, die Kinder. «Erst heute mit 66 Jahren bin ich wirklich angekommen.» Was auch damit zu tun hat, dass ihre erwachsenen Kinder ihr verziehen hätten. Und damit, dass ihr Mann Aziz nach seiner Pension regelmässig mir ihr zusammen in Grand-Bassam ist und mit anpackt, wo er nur kann.

Aids ist keine tödliche Krankheit mehr

Verändert hat sich aber nicht nur Lotti Latrous’ Leben, auch die Lage der Aids-Kranken in Afrika ist heute eine andere. In der Elfenbeinküste gibt der Staat antiretrovirale Medikamente kostenlos an Aids-Patienten ab. Aids hat sich von einer tödlichen zu einer chronischen Krankheit gewandelt. Die Arbeit geht Lotti Latrous und ihren gut 80 Angestellten aber nicht aus. Das Elend in den Slums sei immer noch unermesslich gross. Noch immer gibt es zu viele Aids-Kranke, die sich nicht testen lassen, oder erst dann, wenn sie nicht mehr gerettet werden können. Eine tödliche Bedrohung ist auch die Tuberkulose, die oft mit einer Aids-Erkrankung einhergeht. Auch Malaria wird im Ambulatorium oft behandelt, genauso wie Unterernährung.

Lotti Latrous wird nicht nur die Arbeit, sondern auch das Mitgefühl nie ausgehen: «Ich werde mein Leben lang weinen, wenn ein Kind in meinen Armen stirbt», schreibt sie in ihrem Buch, das sie nicht als Abschlussbericht verstanden haben will. Gerade sei ihre Stiftung dran, Land zu erwerben für den Bau eines Dorfes. Dort sollen Obdachlose, Vertriebene und Kranke leben können. An Ruhestand mag Lotti Latrous nicht denken. Daran, Afrika zu verlassen, noch viel weniger. «Ich träume davon, dass mich ‹meine› Waisenkinder dereinst im Rollstuhl durch Grand-Bassam schieben.»

Lotti Latrous Was war. Was ist. Was zählt, Wörterseh Verlag, S. 269, Fr. 30.–