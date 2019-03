Sie hat gelitten. Jahre lang. Nach einem Selbstmordversuch hat sie sich erst einer Freundin und dann ihren Eltern anvertraut. Warum das so lange dauerte, das schilderte Tatjana Kühne in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri.

Und genau das ist auch der Grund für ihr Buch «Vergewaltigt – meine Geschichte». Sie will anderen in einer ähnlichen Situation helfen. Denn: «Ich glaube, es hätte mir sehr fest geholfen, so etwas zu lesen.»

Tatjana Kühne ist in Oberhelfenschwil im Toggenburg aufgewachsen. Mit 13 Jahren ist sie vergewaltigt worden und litt anschliessend jahrelang und auf weiten Strecken allein. Auch noch, nachdem sie ihren Eltern erzählt hat, was vorgefallen ist – bis sie endlich die richtige Therapie und den Weg zurück ins Leben fand.