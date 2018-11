Über Nacht werden die Schmerzen schlimmer. Dieses Ziehen im Unterleib, das Stechen. Vermutlich wieder so eine Zyste. Blöd, dass ihre Gynäkologin an diesem Tag keinen Termin frei hat. Na, dann eben nicht. Zähne zusammenbeissen. Esther Meier (Name der Mutter und des Kindes geändert) räumt an diesem letzten Ferientag zu Hause ein bisschen auf und saugt Staub. Das lenkt ja auch ab. Gut, dass sie heute noch nicht arbeiten muss. Normalerweise hebt sie um diese Zeit alte Menschen aus Rollstühlen, misst den Blutdruck, verteilt Medikamente, macht das, was Krankenschwestern in Reha-Kliniken so tun. Ab morgen dann wieder, sie freut sich schon. Wären da nicht diese Schmerzen, die immer schneidender werden … Die 27-Jährige fährt in die Notaufnahme eines Basler Spitals. Da ist es 14 Uhr. 19.37 Uhr, als sie Isabella im Arm hält: ihr Baby. Doch keine Zyste. Wie kann so etwas passieren? Wehen mit Unterleibsschmerzen verwechseln? Freitag Guggenmusik machen, Samstag auf einer Hochzeit durchfesten, Montag gebären? Wie kommt eine kluge Frau zu 2900 Gramm Mensch wie die Jungfrau zum Kinde? Gehört, ja, das hat man vielleicht schon von solchen Fällen. Aber sind die, denen so etwas geschieht, nicht bizarre Reality-TV-Frauen, mindestens aber Frauen vom äusseren Rand des normalen Lebens? Irgendwie dumpfe. Dicke. Und dumme? Nein, sind sie nicht. Auch Esther Meier passt in keine der weit offen stehenden Schubladen. Sie ist kurvig, aber nicht dick. Sie ist nicht leichtfertig, sondern gewissenhafte Krankenschwester, mit ihren 27 Jahren kein naives Teenie-Girl mehr und blöd sowieso nicht. Kein Klischee greift.

270 Schwangerschaften pro Jahr werden in Deutschland erst mit dem Einsetzen der Geburt bemerkt. Umgerechnet auf die Schweiz ergibt das hierzulande jährlich 27 Kinder aus unbemerkten Schwangerschaften. Anteilsmässig wird laut internationalen Studien eine von 2500 Schwangerschaften erst unter der Geburt entdeckt. Das Phänomen ist damit häufiger als Drillingsgeburten. Sogar jede 500. Schwangerschaft wird gemäss Rott erst nach der 20. Woche bemerkt.

Nach der Geburt die Depression «Unbemerkte Schwangerschaften sind überhaupt nicht so selten», sagt Peter Rott, Berliner Gynäkologe, Psychotherapeut und Mit-Studienleiter einer Untersuchung zu unbemerkten Schwangerschaften, «Gravitas suppressalis», wie Ärzte die nennen. Allein in Deutschland, so Rott, tauchten etwa 270 Kinder pro Jahr erst zusammen mit den Wehen im Leben der Mutter auf. Für die Schweiz dürften die Zahlen proportional ähnlich aussehen. Esther Meier streicht sich die glatt zurückgebundenen braunen Haare noch glatter, räuspert sich den Hals frei und sagt leise: «Isabellas Geburt war ein Schock.» Und weiter erzählt sie – noch leiser – dass sie deshalb seit einigen Monaten in der Psychiatrie sei: Depressionen, Schuldgefühle, schwere Angstzustände, Überforderung. Der Gefühlscocktail durch die Geburt habe sie völlig aus der Kurve getragen. Dieses, holterdipolter, Von-jetzt-auf-gleich-Mutter-Sein. Die Angst, dem eigenen Körper, der eigenen Wahrnehmung nicht trauen zu können. Wenn plötzlich Dinge passieren, die man nie für möglich gehalten hat, kann dann nicht absolut alles passieren? Gibt es dann überhaupt irgendeine Sicherheit? Esther Meier schaut ihr Gegenüber aus forschenden braunen Augen an. Weiterreden lohnt ja nur, wenn man ihr glaubt. Und dann erzählt sie, dass sie mit dem Nuvaring verhütet und weiterhin Blutungen bekommen habe. «Zugenommen habe ich nur drei Kilo, das hab ich darauf zurückgeführt, dass ich aufgehört hatte zu rauchen.» Niemand habe ihr ihre Schwangerschaft angesehen. Nicht die Freunde, nicht die Ärztinnen in der Reha-Klinik, in der sie arbeitet, «noch nicht mal meine Oma!» «Hier», Esther Meier zückt ihr Handy und zeigt Fotos von den Ferien mit Oma. 14 Tage vor der Geburt: Zwei lachende Frauen im Bade-Outfit, keine davon mit auffallendem Bauch. Im Hintergrund der Lago Maggiore. Eifrig scrollt die 27-Jährige weiter durch die Fotos: «Da! Sieht das etwa schwanger aus?» – «Und hier: Das bin ich im engen Sommerkleid! Sehe ich aus, als bekäme ich ein Baby?» Esther ist es wichtig, dass ihr geglaubt wird. Zu oft hat sie in der letzten Zeit dieses heruntergezogene untere Augenlid gesehen, dieses «Höhö, Zyste. Jaja.» – «Zum Glück haben mir wenigstens die Leute im Spital geglaubt und gesagt, das käme häufiger vor, als man dächte.»