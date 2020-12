So wollen Meeresbiologen mit dem 3D-Drucker Korallen retten

Im Alter von 15 Jahren reist Ulrike Pfreundt mit ihren Eltern ans Rote Meer und geht schnorcheln. Die farbige Unterwaserwelt beeindruckt sie. «Es war das Allertollste, das ich je gesehen hatte.» 18 Jahre später taucht die Meeresbiologin wieder im Roten Meer, was sie sieht, schockiert sie tief. «Tote graue Korallen, kaum noch Fische, kaum Leben.» So sehr, dass die 35-Jährige vor ein paar Monaten ihre Stelle als Wissenschafterin an der ETH Zürich gekündigt hat, um vollberuflich Korallenriffe zu retten. Kokret will Pfreundt mit ihrer Organisation Rrreefs dem Meer mit Tonelementen aus dem 3-D-Drucker sein vielfältiges Riffleben zurückgeben.

In 30 Jahren könnten alle Korallenriffe weg sein

Die Hilfe kommt keinen Moment zu früh. Die Hälfte der Korallen des Great Barrier Reef sind verloren. In 30 Jahren könnten alle Korallenriffe verschwunden sein, mahnen Meeresbiologen rund um den Globus. Auslöser für die Naturkatastrophe, die sich unter Wasser anbahnt: Klimawandel, Überfischung, Versauerung, Verschmutzung.

Vor allem Wassertemperaturen von über 30 Grad schädigen die symbiotischen Algen, welche sich sonst auf Korallen ansiedeln, Sonne aufnehmen, sie in Zucker verwandeln, damit die Korallen füttern, ihnen auch ihre Farbe geben. «Ist das Wasser zu warm, werden sie giftig», sagt Pfreundt. Die Korallen stossen die Algen ab und verblassen. Bleibt die Wassertemperatur hoch, sterben die Koralllen nach ein paar Wochen. Zurück bleibt ein farbloses, bröckelndes Gruselkabinett. Fischschwärme suchen darin vergeblich Nahrung und Unterschlupf.

Die Korallen haben zu wenig Zeit um sich zwischen den Hitzeperioden zu erholen

Wassertemperaturen von über 30 Grad hat es immer mal wieder gegeben. «Doch dann normalisierte sich alles und die Korallen erstarkten wieder. Das ist nun anders», sagt Pfreundt. WWF Schweiz verweist auf Studien, die besagen, dass es heute doppelt so viele Hitzewellen im Meer gibt wie vor 35 Jahren. Und Wissenschafter um Terry Hughes von der James Cook University in Australien kamen zum Schluss: «Für die Riffsysteme in den Tropen beginnt eine neue Ära.» Eine Ära, in der die Zeiträume zwischen wiederkehrenden Korallenbleichen zu kurz für eine komplette Erholung sind.