Mit Malaria-Mittel gegen Corona: Der Wunderheiler von Marseille

Didier Raoult versteht die Welt nicht mehr. «Warum will man mich daran hindern, das einzige Medikament abzugeben, das ein Ergebnis zeitigt, hier und jetzt?», meinte der 68-jährige Mikrobiologe in einem Interview.

Dazu muss man wissen: Didier Raoult ist in seiner Heimatstadt Marseille ein Star. Ein Rebell im Arztkittel. Ein Egozentriker und Provokateur, der sich «Weltmeister» seines Fachs nennt; Eine von ihm entdeckte Bakteriengruppe beehrte er sogar mit seinem Namen –«Raoultella».

In Paris, dem nördlichen Gegenpol von Marseille, dieser temperamentvoll-chaotischen Hafen- und Einwandererstadt am Mittelmeer, gilt der Mikrobiologe vor allem als Grossmaul. Zumal als eines, das öfters daneben liegt: So unterschätzte er zuerst die Klimaerwärmung, im Januar auch die Coronakrise.

Schulabbrecher, Matrose und Youtube-Star

Der Querdenker, der die Schule frühzeitig verlassen und sich als Matrose verdingt hatte, bevor er Medizin studierte, gilt aber auch als einer der besten Virologen der Welt. Seine Youtube-Auftritte schauen Hunderttausende, mehr als die Online-Pressekonferenzen der Pariser Regierung.

Dank dem Internetkanal seiner Klinik ist Raoult heute der wichtigste Fürsprecher von Chloroquin, dem Hoffnungsschimmer für covidinfizierte Patienten in den Intensivstationen rund um den Planeten. Das 1934 entwickelte Anti-Malaria-Molekül wird heute von Pharmamultis wie Novartis oder Sanofi hergestellt. Es wirkt nicht direkt auf das Coronavirus ein, sondern auf infizierte Körperzellen.