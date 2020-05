Modeln im Homeoffice: Jetzt shooten Fotomodels ihre Kampagnen zu Hause

«Sich neu erfinden oder sterben.» So lautet das Motto während des Lockdown. Gerade jetzt haben viele Firmen und Einzelpersonen neue Wege einschlagen müssen, um nicht pleite zu gehen. Produkte müssen nach Hause geliefert werden können, und die Sichtbarkeit im Internet wird noch wichtiger.

Klar. Doch wie sieht es im Modesektor aus? Wenn man bedenkt, dass die neuen Kollektionen der grössten Modemarken immer auf Modeschauen und die neuen Kampagnen immer auf mehreren Zeitungsseiten präsentiert werden, könnte man meinen, dass ihre Kollektionen nun erst einmal auf Eis liegen. Ein Blick auf die Internetplattform Instagram beweist das Gegenteil. Kostenlose Videodienste wie Face-Time oder Skype sei Dank. Dort können mindestens zwei Parteien miteinander telefonieren und sich während des Gesprächs auch sehen.

Klingt wenig exklusiv. Mit Stylisten, Lichteffekten oder einer atemberaubenden Location, wie wir es von Modeshootings kennen, hat das traute Heim in der Quarantäne schliesslich wenig gemein. Trotzdem setzen immer mehr Marken darauf. Aber wie sieht so ein Shooting aus? Auf der einen Seite ist das Model und auf der anderen der Fotograf. Das Model stellt ihr Handy auf und fängt dann mit ihren Posen an. Währenddessen macht der Fotograf Bilder vom Handybildschirm.