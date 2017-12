Sie sitzen in ihrem Rollstuhl. Räumlich anwesend, aber geistig abwesend. Mit Augen, die zufällig am Fernsehbildschirm hängen bleiben, um rastlos weiter zu irren, ohne Halt. Viele Demenzkranke verlieren mit ihrem Erinnerungsvermögen auch den Bezug zur Gegenwart, die Orientierung in der Welt. «Die Erkrankung führt dazu, dass die Menschen meist sehr in sich gekehrt leben und nicht mehr so zugänglich sind», erklärt Krankenpfleger und Musiktherapeut Graziano Zampolin. Die Umgebung wird ihnen fremd, die Zeit fügt sich nicht mehr zum Ablauf, sondern zerfällt in die Summe der Stunden und Minuten. Selbst die eigenen Gedanken fühlen sich so schief an, als steckte man in den Kleidern eines Fremden.

Shortcut in die Vergangenheit

Und doch. Auch wenn Erinnerungen verloren scheinen, bleiben in den tiefen Sedimentschichten des Gedächtnisses Geschichten und Gefühle verborgen – und lebendig. Das wusste schon Marcel Proust, als er seinen Protagonisten in die berühmt gewordene Madeleine beissen liess – was den jungen Mann via geschmackstechnischem Shortcut in die Vergangenheit zurückbeamte. «Wenn von einer weit zurückliegenden Vergangenheit nichts mehr existiert, (...) dann verharren als einzige der Geruch und der Geschmack, (...) um das unermessliche Gebäude der Erinnerung zu tragen», schrieb Proust erläuternd.