Nach Corona steht das Auto als Gewinner da – doch was bedeutet das für die Mobilität der Zukunft? Ein Ausblick

Die Coronapandemie passt schlecht in dieses Bild. In der Krise haben manche Autoverächter, insbesondere in den hart getroffenen Städten, ihr Fahrzeug schätzen gelernt. Es gab ihnen einen Rest Freiheit zurück ohne Ansteckungsgefahr. «Die Pandemie hat dem Auto eine neue Rolle zugewiesen», schreibt die linksliberale «New York Times».

Auch in der Schweiz wurden wieder Autokinos durchgeführt, in Frankreich Autogottesdienste veranstaltet und in den USA wohnten Menschen in ihren Autos an Theateraufführungen und sogar an Trauungen bei – statt Applaus gab es Gehupe.

Eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte kam in der Schweiz zu ähnlichen Ergebnissen: Die Befragten gaben zwar an, dass sie künftig mehr zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sein werden. Insbesondere die unter 30-Jährigen bestätigen jedoch auch, den Trend zum motorisierten Individualverkehr. 26 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass sie in Zukunft öfter Auto fahren werden.

Wer ein Auto hat, der greift nun vermehrt darauf zu und meidet öffentliche Verkehrsmittel. Und wer kein Auto hat, der überlegt sich nun eher, eines zu kaufen. Das zeigt eine Studie des Instituts für Verkehrsforschung in Deutschland: Jeder dritte, der keinen PKW besitzt, gab an, ein Auto zu vermissen. Und sechs Prozent sagten, sie denken darüber nach, eins zu kaufen.

In Zukunft wird die Autodichte in Deutschland und der Schweiz eher weiter zunehmen. Eine Trendumkehr ist derzeit nicht erkennbar

Vor 30 Jahren kamen auf 1000 Einwohnern in der Schweiz 439 Autos; mittlerweile sind es 541. In Deutschland sind es 567. Doch in anderen Ländern sind sie bedeutend höher: In Malta beispielsweise trifft es 643 Autos auf 1000 Einwohner, in Luxemburg 690 und in den USA sogar 835. «Es mag kurios klingen, aber in Deutschland und der Schweiz ist die Autodichte noch nicht ausgereizt», folgert Dudenhöffer.

Und wenn in wenigen Wochen die Sommerferien losgehen, so dürften besonders viele Menschen das Auto als Transportmittel wählen, um ans Mittelmeer oder sonst wohin in Europa zu reisen. «Es findet eine Verschiebung vom Flugzeug auf das Auto statt», sagt Frick. Denn noch immer herrsche Unsicherheit, welche Destinationen überhaupt angeflogen werden können.

Ausserdem drohen Hygienemassnahmen den Checking-Prozess zu erschweren. Und was ist, wenn im Ferienland eine zweite Welle ausbricht? Wer mit dem eigenen Auto reist, kann schneller umbuchen. Es gewährleistet Schutz und Individualität. Kurzfristig gehört es zu den Gewinnern der Krise.

Mittelfristig: Es kommt auf den Impfstoff an, wie lange das Auto attraktiv bleibt