Dolly Röschli hört Stimmen. Und sie hat Humor. «Nein, ich bin nicht krank im Kopf», sagt sie und lacht. Die Stimmen, die sie hört, das seien die Verstorbenen, die Geistwesen, mit denen sie Kontakt aufnehmen und kommunizieren könne. Dolly Röschli, 43, ist ein sogenanntes Medium. In der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri versuchte sie am Dienstagabend Moderator Hugo Bigi zu erklären, was es damit auf sich hat.

Die gebürtige Emmentalerin, die heute in der Region Zürich lebt, bietet ihre Fähigkeiten anderen an. Für ihre Kunden nimmt sie Kontakt mit Verstorbenen auf. Auf ihrer Website beschreibt sie das so: «Eine ganzheitliche, mediale Lebensberatung, basierend auf dem englischen Spiritualismus. Dieser geht von der Annahme aus, dass beim Tod nur der Körper stirbt, die Seele jedoch weiterlebt und kommunizieren kann.»

On- und offline

Diese andere Welt ist für Dolly Röschli nicht im Jenseits, sondern vielmehr im Diesseits. Die Verstorbenen können ständig und überall auftreten. Deshalb schaltet sie sich bewusst on- und offline, wie sie sagt.

Wenn sie arbeitet, ist sie online, wenn sie Feierabend hat, schaltet sie ab. «Und dann bin ich ganz normal.» Denn sonst würde sie ständig mit den verstorbenen Seelen in Kontakt kommen – «das wäre ja anstrengend und mühsam».