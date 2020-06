Nicht alle sind begeistert von der Corona-App – nun muss sie sich bewähren

Am Donnerstag um 0:00 Uhr wurde die offizielle Schweizer Covid-Tracing-App freigeschaltet. Eine Stunde später war «Swisscovid» bereits mehrere tausend Mal heruntergeladen worden. Und um 11 Uhr vormittags konnte die an der Entwicklung beteiligte Softwarefirma Ubique 150000 Neuinstallationen vermelden.

An der Pressekonferenz riefen die Verantwortlichen des Bundes dazu auf, Swisscovid aus den App Stores von Apple oder Google herunterzuladen. «Wenn bei 20 Prozent aller Smartphones die App aktiviert ist, wäre dies ein grosser Erfolg», sagt Sang-Il Kim, Leiter der App-Entwicklung. Man sei aber über jeden einzelnen froh.

Die App registriert, wenn sich zwei Smartphones während mehr als einer Viertelstunde nahekommen. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, kann einen Code eingeben. Daraufhin werden alle, die ihr oder ihm während der ansteckenden Phase nahegekommen sind, automatisch und anonym gewarnt.

Jeder zehnte Kontakt wird angesteckt

Laut dem Epidemiologen Marcel Salathé von der ETH Lausanne haben Infizierte derzeit im Schnitt ungefähr zehn derartige Kontakte. Von diesen steckt sich rund jeder Zehnte an. Wer durch die App gewarnt wird, muss also noch lange nicht infiziert sein. Empfohlen wird in einem solchen Fall, die Infoline des Bundes anzurufen.