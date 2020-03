Schnäuzt sich einer in die Nase, denken momentan alle dasselbe. Doch Corona-Virus hin oder her, es ist Frühling und deshalb liegt noch etwas anderes in der Luft. Der Blütenstaub der Pflanzen, den der Wind überall hinträgt. Zum Leidwesen der Allergiker, die vom Heuschnupfen geplagt sind.