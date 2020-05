Niemand schreibt so gut über die schwierigsten Dinge wie Jim Holt

Einen der tiefsinnigsten literarischen Tricks bietet Lars Gustafsson, der schwedische Philosoph und Romancier, in seiner Erzählung «Die Tennisspieler». Da spielt der Protagonist, bei dem man immer ein bisschen an Lars himself denken muss, mit drei Unbekannten Tennis auf einem öffentlichen Platz. Er muss mit dem Aufschlag anfangen beim Doppel. Ein entlarvender Moment, sinniert er, als er den Ball zum Aufschlag hochwirft. Ein Aufschlag beim Tennis ist wie ein Händedruck oder der erste Witz, den jemand erzählt, einfach sehr sehr vielsagend.

Der Trick ist, dass er den Ball ein ganzes Kapitel lang dort oben hängen lässt. «Der Ball! Ich wusste doch, dass ich etwas vergessen hatte!» Dann werden nochmals anderthalb Seiten über die Peinlichkeit verloren, welche in diesem Mpoment liegen könnten. Bevor der Schläger kommt, sagt der Ball: «In Wirklichkeit bist du niemand.»

Das ist ein bemerkenswerter Satz, für den es sich lohnt, Tennis zu spielen. Er gleicht in seiner existenzialistischen Anmut(ung) dem sogenannten «Kopernikanischen Prinzip». Das hat nur noch sehr vermittelt mit dem Weltmodell zu tun, sagt aber ähnlich klar: «Du bist nichts Besonderes.»

Heute sind die meisten Menschen froh, dass sie nicht mehr auf einem Staubkorn im Zentrum des Universums hocken müssen. Sie können so die Sache etwas lockerer angehen.

Die ganz normalen 95 Prozent, die nicht zählen