Noch schnell vor Weihnachten fürs Familienfest testen? Andrang bei den Apotheken wegen Corona

1. An einzelnen Orten wie zum Beispiel in Basel melden Apotheken, dass heute keine Schnelltests mehr zur Verfügung stehen. Ist mit einem grossen Ansturm vor Weihnachten zu rechnen?

Fabian Vaucher, Präsident des Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse, hat festgestellt, dass bereits seit einer Woche eine erhöhte Nachfrage nach Schnelltests besteht. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Gesamthaft bieten neben den verschiedenen Testzentren, Spitälern und Arztpraxen gut 200 Apotheken in der Schweiz einen Schnelltest vor allem für Selbstzahlende an. Nach Vaucher werden es laufend mehr Apotheken und die Standorte finden Testwillige unter www.ihre-apotheke.ch. Bei einigen Apotheken benötigt man für den Schnelltest einen Termin, andere machen die Tests ohne Anmeldung. Je nach Nachfrage, kann es zu Wartezeiten kommen. Bis Ende Jahr sollen noch 100 Apotheken dazu kommen, schweizweit hat der Verband 600 Apotheken mit Schnelltests als Ziel. Grundsätzlich stehen in der Schweiz gemäss dem BAG genügend Testmöglichkeiten zur Verfügung.





2. Macht es Sinn, sich knapp vor Weihnachten zu lassen, um sicher feiern zu können?

Der Apothekerverband gibt dazu keine Empfehlung ab. «Wir halten uns an die behördlichen Empfehlungen und Vorgaben und weisen auch darauf hin, dass ein negativer Schnelltest eine Bestandsaufnahme ist und Schutzmassnahmen weiterhin eingehalten werden sollen», sagt Vaucher. Ein Schnelltest gibt zwar eine rasche Sicherheit, aber nur für den Moment. Was am Vortag galt, kann am nächsten Tag schon nicht mehr stimmen. Denn zwei Tage bevor die Symptome ausbrechen, sind Infizierte unbemerkt schon ansteckend. Etwas gelassener kann ein Schnelltest machen, Gewissheit gibt er keine. An Weihnachten den Familienkreis auf mehr als zehn Personen erweitern, darf man trotz eines Schnelltests nicht.