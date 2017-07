Kein anderes Konfliktthema wird so häufig an die Wand gefahren wie der Zank ums Geld. Deshalb ist das Scharmützel um die Scheine der häufigste Trennungsgrund. Nur warum? Haben wir vielleicht nie gelernt, unbefangen über Geld zu reden? Fehlen uns dazu schlicht die Begriffe? Das zumindest findet Michael Mary, Hamburger Paartherapeut und Autor des Buchs «Liebes Geld»: «Über Geld vernünftig zu reden, ist unmöglich, weil es zu wenige Wörter gibt.»

Zu wenige Wörter? Geld, Knete, finanzielle Mittel, Moneten, Schotter, Zaster. «Es fehlen nicht irgendwelche Wörter, sondern präzise Wörter, die sowohl die Art der Beziehung als auch das dementsprechende Geld exakt bezeichnen.» «Geld» sei viel zu schwammig, «Liebe» sei viel zu schwammig. Schliesslich bestehe eine Beziehung aus Partnerschaft, Freundschaft und Leidenschaft.

Präzise Wörter

Zur Partnerschaft gehört alles Organisatorische. Freundschaft ist das, was man macht, um jemandem Gutes zu tun. Das gleicht sich irgendwann zwischen den beiden aus. Leidenschaft ist dieses unkontrollierte Lodern als Ausdruck der Liebe.

Zu jeder Liebesform erklärt Mary, gehöre ein spezielles Geld: Partnergeld, Freundesgeld, Liebesgeld. «Immer dann, wenn Liebesart und Geldart nicht zueinander passen, knirscht es in der Beziehung.» Partnergeld ist sachliches, «kühles» Geld. Man kann damit rechnen, Verträge abschliessen, man darf daran erinnern und es einfordern. Freundesgeld ist «wärmer». Etwas, was ein Partner dem anderen gönnt. Hier kommt es nicht so genau darauf an, doch in etwa sollte sich das Geben und Nehmen langfristig die Waage halten. Liebesgeld legt, nach Marys Konzept, noch ein paar Grad an Temperatur zu. Es ist heiss, wie Leidenschaft heiss ist. Zum Liebesgeld gehören Geschenke aus Liebe. Das Geld wird für den anderen ausgegeben als Ausdruck der Liebe. Zu verhandeln gibts hier nichts, nichts einzufordern und keine Gegenleistungen können erwartet werden. «Bei Geldkonflikten ist es deshalb hilfreich zu klären, um welche Geldsorte es geht. Das macht es leichter, darüber zu reden und den passenden Ton zu finden», erklärt Mary.

Ausserdem, rät Mary, solle man im Kopf eine Art Bilanz erstellen, was jeder in die Beziehung einbringt. Kapital in Geldform, Kapital in Form von Betreuungsleistungen, aber auch Schönheit als Kapital. «Und dann wäre es klug, die Beziehung vom Ende her zu denken und die Gegenwart entsprechend zu regeln», empfiehlt der Paartherapeut zutiefst unromantisch. Denn soll im Falle einer Trennung wirklich unberücksichtigt bleiben, wer die demente Schwiegermutter gepflegt hat? Soll nach dem Crash keine Rolle spielen, wessen Karriere durch drei Kinder geschreddert wurde? Was bedeutet es auf lange Sicht, wenn ein Gehalt stets in Ferien und Nachhilfe fliesst und vom zweiten Einkommen die Eigentumswohnung finanziert wird? «Gerade Frauen veranschlagen ihr nicht-monetäres Kapital oft viel zu niedrig, denken nicht an die Spätfolgen und stehen im Falle einer Trennung dumm da», sagt Mary. Vorher offen und sachlich miteinander zu reden, wäre schlauer. Denn bei aller Liebe ist ein Statement von Marcel Reich Ranicki im Hinterkopf zu behalten: «Geld macht zwar nicht glücklich, aber es ist besser in einem Taxi zu weinen als in einer Strassenbahn.»