Packen Sie das Problem an der Wurzel: So bringen Sie auch trockenes, kraftloses Haar wieder zum Glänzen

Öl aus dem Küchenschrank hilft auch

So setzt etwa die Marke des australischen Starcoiffeurs Kevin Murphy auf Natur pur. Sein Sortiment gibt diverse Produkte her, die strapaziertem Haar und der Kopfhaut Extrapflege geben, etwa das Shampoo Scalp Spa Wash (38.– Fr. für 250 ml, perfecthair.ch). Rosenwasser lindert Reizungen, Kokosöl gibt Feuchtigkeit. Wer dieses Geld lieber sparen will, wird auch im Küchenschrank fündig. Kokosöl beruhigt die Kopfhaut und nährt sie. Studien haben belegt, dass es auch der Haarfaser nachhaltig Kraft gibt. Am besten einmal die Woche auf den Haaransatz auftragen, das Haupt in ein Tuch einpacken und über Nacht einwirken lassen.

Allerdings: Ob Hausmittel oder hippes Öko-Produkt, nichts zeigt Effekte von heute auf morgen. Wer unter akutem Haarausfall leidet, sollte mit Produkten aus der Apotheke nachhelfen. Oder man besorgt sich die Luxusvariante, das Shidenkai Hairloss Treatment von Sensai, (95.– Fr., bei Globus). Die Kopfhautpflege kurbelt das Haarwachstum tatsächlich an, wie Tests im Bekanntenkreis ergeben haben.

Wer derweil sein Haar generell stärken will und eine ganzheitliche Pflege sucht, ist mit der pflanzenbasierten Serie Botanical Repair von Aveda (ab 12.90 Fr., im Parfümeriehandel) gut bedient. Sie besteht aus Shampoo, Conditioner, Maske sowie Leave-in-Conditioner. Damit wird die Haarfaser laut Aveda nachhaltig gestärkt und repariert. Das führt auf die Dauer zu einer Verringerung von Haarbruch – und hilft jeder gebeutelten Locke wieder auf die Sprünge.

Ihr Haar wird es Ihnen übrigens danken, wenn Sie es einfach mal locker nehmen. Strenge Dutts und Pferdeschwänze sind bei geschwächtem Haar ein No-Go. Denn solche Frisuren üben grossen Druck auf die Haarfaser aus, was wiederum Haarausfall provoziert. Also: Die Mähne öfter offen tragen. Ihre Haare werden es Ihnen danken.