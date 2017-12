Ich bin in Dättwil aufgewachsen. Ein kleines Dorf im Kanton Aargau. Viel Wald, eine Autobahn und eine Dorfschule neben dem Bauernhof. In der 1. Klasse mussten wir jeden Freitagmorgen das Etui auf die Pulte legen. Frau Amgarten * lief vorbei und überprüfte den Inhalt: Bleistift, Farbstifte, Radiergummi. Ein Donnerwetter, wer etwas zu Hause vergass! In meinem Etui befand sich höchstens ein Bleistift oder ein halber Apfel. Nach zwei Monaten war Frau Amgarten am Ende ihrer Kräfte. Sie schrie mich an. Und dann schrie sie Madeleine und Corinne an. Die sassen links und rechts neben mir. «Ihr beide», schnaubte Frau Amgarten, «seid jetzt mitverantwortlich für Benis Etui!»

Ich störte ständig. Und Frau Amgarten schickte mich immer vor die Tür. Aber einfach im Korridor warten, wollte ich nicht. Also ging ich nach Hause. Frau Amgarten wurde natürlich noch wütender und rief meine Mutter an. Dann musste ich zurück zur Schule laufen.

Irgendwann im April 1984. Das Telefon schellt. Frau Amgarten ist dran. Sie hat ein Anliegen.

Bald ist Ostern. In den nächsten Tagen wird sie ausführlich vom Heiland berichten. Den Judenbengel Beni will sie bis Ostern nicht mehr im Klassenzimmer sehen. Meine Eltern nahmen mich aus der Schule. Eine Kinderpsychologin versuchte herauszufinden, was mit mir falsch ist. Die Diagnose ADHS war damals aber nur wenigen Fachleuten bekannt. Die Psychologin spielte mit mir zuerst Pingpong und dann Schach. Nach zwei Sitzungen wusste sie, in welche Schublade ich passe: POS, also Psychoorganisches Syndrom. Später taufte man die POS-Kinder in ADHS-Kinder um.

Wohin mit der Energie?

Rückblickend gesehen, bin ich wohl 20 Jahre zu früh auf die Welt gekommen. In den 1980er-Jahren war ein ADHS-Kind vor allem ein Problemkind. Es störte den Lehrer und die Klasse. Dass es selber aufwendige Hilfe benötigt, war nicht bekannt. Darunter litt mein Selbstbewusstsein enorm. Ich wusste ja, dass ich die anderen Menschen verärgere. Im Herzen wollte ich das nicht. Nur, wie sollte ich mit meiner überschüssigen Energie und der Konzentrationsschwäche umgehen? Das lernte ich nie.

Heute bin ich Vater von drei Kindern. Ich weiss noch, wie ich zum ersten Mal meine Tochter in den Händen hielt. Das zwei Minuten alte Menschenkind guckte mich an. Ich bekam Angst. Werde ich das schaffen? Vor einem halben Jahr hatte ich das Studium geschmissen und war arbeitslos. Meine Frau lag jetzt entkräftet im Geburtssaal. Neben ihr richtete sich die unsympathische Schwiegermutter von ihrem Sitz auf und beobachtete mich kritisch, wie ich das Baby hielt.