Der Persische Leopard ist eine vorwiegend in Vorderasien verbreitete Unterart des Leoparden und gilt als stark gefährdet. In freier Wildbahn leben noch rund 1000 Exemplare, in Zoos etwa 100.

Das Leopardenbaby in Miskolc verdankt seine Zeugung dem zoo-übergreifenden Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP). Der Vater stammt aus einem anderen ungarischen Zoo, die Mutter wurde aus Lissabon gebracht, berichtete der Fernseh-Kanal Hir TV.

Zunächst hatte die Leopardin niemanden an das Neugeborene herangelassen. Erst am Freitag stellte sich heraus, dass es sich um ein Männchen handelt. Zoobesucher können das Jungtier ab Ende Januar bestaunen.