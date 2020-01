Philosoph Eduard Kaeser: «Die Geräte sind gegen uns, immer!»

Klosettpapierhalter sind einfache Vorrichtungen. Aber sie haben ihre Tücken. Mitunter «spenden» sie kein Papier mehr. Was tun? Nun, meist haben wir ein Ersatzlager an Rollen in Griffnähe. Das ist nach wie vor die einfachste Behebung des Mangels.

Nun gibt es allerdings Erfindernaturen, die sticht der Hafer. Sie wollen ein leicht komplizierteres Design anfertigen: den Doppelrollenhalter. Die Idee ist auf Anhieb plausibel. Zwei Rollen bedeuten doppelten Vorrat. Aber welche Rolle benutzt man nun zuerst? Beide können ja zur gleichen Zeit leer werden, selbst wenn es unter Umständen dazu die doppelte Zeit braucht.

Wie also verwenden wir das Papier, so dass möglichst immer vorrätiges da ist? Drei Algorithmen des Gebrauchs bieten sich an.

- Nimm zufällig Papier

- Nimm immer Papier von der grösseren Rolle

- Nimm immer Papier von der kleineren Rolle.

Die wenigsten von uns verschwenden wohl beim Hinternabwischen Gedan­ken an den optimalen Gebrauch von Klosettpapier. Wir verwenden den Zufallsalgorithmus. Eine schlechte Wahl, denn so benützt man beide ­Rollen wahrscheinlich etwa gleich häufig, was darauf hinausläuft, dass beide auch etwa zu gleicher Zeit leer sind. Und gerade das wollte man doch verhindern.

Nicht besser fährt man mit dem Algorith­mus der grösseren Rolle (gesetzt, es gebe einen wahrnehmbaren Grössenunterschied). Wir nehmen solange Papier von ihr, bis sie kleiner ­erscheint als die andere. Nun nehmen wir von dieser Papier, bis sie kleiner ­erscheint als die erste.

Und so weiter. Beide Rollen verkleinern sich etwa mit derselben Rate, vorausgesetzt, wir ­nehmen stets gleich viel Papier. Das heisst aber: Wenn die eine leer ist, wird auch bald die andere leer sein. Ungünstig. Als am günstigsten empfiehlt sich der Algorithmus der kleineren Rolle. Sie wird immer kleiner und die grössere bleibt als Vorrat bestehen. Sapperlot, wer hätte das gedacht?

Nun, die Designer von Papier­rollenhaltern. Sie tüfteln an Geräten herum, um unser Leben möglichst ­einfach und bequem zu machen. Einfach und bequem – das heisst zunächst einmal: nicht denken. Deshalb baut man den Algorithmus der kleineren Rolle gleich in den Halter ein. Man montiert etwa die Rollen in zwei horizon­talen Fächern, die sich mit einem Schieber abdecken lassen. Wenn die Gebrauchsrolle leer ist, bewegt man einfach den Schieber und öffnet das Ersatzfach.

Raffinierter – sprich: denkentlastender – ist freilich die Vorrichtung, welche die Ersatzrolle mit einer Sperre belegt, die sich automatisch öffnet, wenn die Gebrauchsrolle leer ist. Vielleicht könnte auch ein Sensor in der Gebrauchsrolle der Ersatz­rolle signalisieren: Mach dich ­bereit fürs sanitäre Geschäft! Der Fanta­sie sind im Zeitalter der smarten Geräte fast keine Grenzen gesetzt. Fragt sich nur, welchen Vorteil wir ­daraus ziehen. Statt den Schieber zu betätigen, könnten wir genauso gut die Rolle im einen Fach ersetzen. Und ­warum baut man überhaupt einen Doppelrollenhalter?

Gute Frage. Spezialvariante einer allgemeineren Frage: Warum so kompliziert, wenn es einfach ginge? Sie stellt sich heute bei vielen technischen Vorrichtungen. Man könnte von der Vereinfachkomplizierung sprechen. Betrachten wir ein altbekanntes Beispiel, den Parkplatzautomaten.